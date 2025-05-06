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Новости сферы развлечений на Комментарии Украина

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6 мая 2025, 12:01

Как искусственный интеллект меняет воспитание детей: 7 способов, о которых должны знать все родители

Как искусственный интеллект влияет на воспитание детей и изменяет родительство

5 августа 2024, 11:21

Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом

Экзотические элитные направления стали менее привлекательными для украинских путешественников

21 мая 2024, 23:55

Рынок украинского туризма: восстановление отрасли в 2024 году

Переживая один из самых сложных периодов в своей истории, украинский туристический сектор все еще видит силу и потенциал для восстановления и роста

12 января 2024, 13:15

Созданы друг для друга: какие знаки зодиака образуют идеальные пары

Перечисляем самые совместимые знаки зодиака. Проверьте, есть ли вы в этом списке

28 ноября 2023, 21:30

Игры разума: 10 забавных упражнений для развития памяти

Если делать их вместе с родными или коллегами, можно прокачать когнитивные способности, и укрепить командный дух

28 ноября 2023, 15:15

Рекордсмены по Оскарам: величайшие фильмы в истории киноакадемии

Собрали легендарные фильмы, которые необходимо пересмотреть

27 ноября 2023, 21:20

Опасный эндорфин от совершения покупок: все про зависимость шопоголиков

Как получают удовольствие охотники за вещами и почему от такой одержимости нужно избавляться

24 ноября 2023, 22:30

Украинская «Квитка» прозвучит в Ницце: Настя Димид исполнит ее на детском Евровидении-2023

Финал Junior Eurovision Song Contest состоится 26 ноября – тогда же выберут победителя конкурса

31 октября 2023, 18:10

Сонное царство: устраиваем контрольную для одеял и подушек

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СТАТЬИ Все статьи
Как искусственный интеллект меняет воспитание детей: 7 способов, о которых должны знать все родители

Как искусственный интеллект влияет на воспитание детей и изменяет родительство

6 мая 2025, 12:01

Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом

5 августа 2024, 11:21

Рынок украинского туризма: восстановление отрасли в 2024 году

21 мая 2024, 23:55

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