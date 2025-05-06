Новости сферы развлечений на Комментарии Украина

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6 мая 2025, 12:01
Как искусственный интеллект меняет воспитание детей: 7 способов, о которых должны знать все родители
Как искусственный интеллект влияет на воспитание детей и изменяет родительство
5 августа 2024, 11:21
Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом
Экзотические элитные направления стали менее привлекательными для украинских путешественников
21 мая 2024, 23:55
Рынок украинского туризма: восстановление отрасли в 2024 году
Переживая один из самых сложных периодов в своей истории, украинский туристический сектор все еще видит силу и потенциал для восстановления и роста
12 января 2024, 13:15
Созданы друг для друга: какие знаки зодиака образуют идеальные пары
Перечисляем самые совместимые знаки зодиака. Проверьте, есть ли вы в этом списке
28 ноября 2023, 21:30
Игры разума: 10 забавных упражнений для развития памяти
Если делать их вместе с родными или коллегами, можно прокачать когнитивные способности, и укрепить командный дух
28 ноября 2023, 15:15
Рекордсмены по Оскарам: величайшие фильмы в истории киноакадемии
Собрали легендарные фильмы, которые необходимо пересмотреть
27 ноября 2023, 21:20
Опасный эндорфин от совершения покупок: все про зависимость шопоголиков
Как получают удовольствие охотники за вещами и почему от такой одержимости нужно избавляться
24 ноября 2023, 22:30
Украинская «Квитка» прозвучит в Ницце: Настя Димид исполнит ее на детском Евровидении-2023
Финал Junior Eurovision Song Contest состоится 26 ноября – тогда же выберут победителя конкурса
45-й с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года и 47-й президент США с 20 января 2025 года от Республиканской партии
Политический деятель, народный депутат Украины, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” в Верховной Раде 9 созыва
Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций
45-й с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года и 47-й президент США с 20 января 2025 года от Республиканской партии
Политический деятель, народный депутат Украины, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” в Верховной Раде 9 созыва
Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций
Как искусственный интеллект влияет на воспитание детей и изменяет родительство
6 мая 2025, 12:01
5 августа 2024, 11:21
21 мая 2024, 23:55
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Игры разума: 10 забавных упражнений для развития памяти
Рекордсмены по Оскарам: величайшие фильмы в истории киноакадемии
Опасный эндорфин от совершения покупок: все про зависимость шопоголиков
Украинская «Квитка» прозвучит в Ницце: Настя Димид исполнит ее на детском Евровидении-2023
Сонное царство: устраиваем контрольную для одеял и подушек