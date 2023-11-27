Опасный эндорфин от совершения покупок: все про зависимость шопоголиков

Шопоголик похож на одержимого страстью человека. Фото из открытых источников.

Для них каждый поход в бутик – как марафон по магазинам на Черную пятницу. Покупать и еще покупать – единственное и непреодолимое желание таких людей, видящих в шопинге главный источник наслаждения в жизни. Они считают, что шопингтерапия – лекарство от всех бед. Но беда как раз – в острой психической зависимости, которую называют шопоголизм или ониомания.

Радоваться, когда приобретаешь красивую вещь, — не значит заболеть. Ведь покупки действительно добавляют позитива в серые будни. А вот когда погоня за приятными эмоциями превращает человека в раба шопинга, тогда говорят о патологии. Так безобидная любовь ко всевозможным парадам скидок и акциям вроде Black Friday может привести к опасной страсти – ониомании. Эту болезненную одержимость компании активно используют для того, чтобы поднять продажи и увеличить свою прибыль.

Несмотря на то, что торговые центры и Черные пятницы возникли в 20 веке, этот термин придумали в 19 веке психиатры Эмиль Крепелин (Германия) и Эйген Блейлероми (Швейцария), которые разглядели признаки заболевания в постоянной неконтролируемой потребности импульсивных покупок. Только в конце 20 века специалисты во всем мире начали бить тревогу, по поводу ониомании и игромании.

Сегодня шопоголизм вредит не только кошельку, но и, в первую очередь, ментальному здоровью человека. Безумная трата денег на покупки может привести к серьезным проблемам с финансами, спровоцировать конфликтные ситуации на работе и в личной жизни. А это прямой путь к психологическому дискомфорту и дистрессу. И тут возникает замкнутый круг: от беспокойства и тревоги ониоман снова и снова "лечится" шопингом.

Несмотря на то, что шопоголизм – зависимость поведенческая, в ее возникновения — биохимический механизм наших гормонов. Как считает американский профессор Рут Энгс из медицинского университета в Индиане, все дело не в шляпе, а в том, что под ней – в нашей голове, то есть мозге и том, как этот дирижер нашего поведения чувствует себя во время совершения покупок. Мозгу в этот момент хорошо и он требует повторения "праздника", то есть человек попадает в зависимость от ощущений своего мозга. Пока мы примеряем обновки и оплачиваем их на кассе, мозг активно выделяет такие гормоны радости и удовольствия, как эндорфин и дофамин, а это, в свою очередь, вызывает желание повторить, затем привыкание и зависимость. Ее, как считает Рут Энгс, может иметь более 15—20% людей на всей планете. Кстати, по данным зарубежной статистики, больше всего шопоголиков живет именно в Америке – их сегодня в стране насчитывается более 17 млн, еще 65 млн. американцев постоянно балансируют между импульсивными и запланированными покупками. Немецкие ученые из медицинской школы Ганновера подсчитали: сегодня каждый 20—й человек в мире страдает "синдромом компульсивных покупок" — это составляет приблизительно 5% всего населения земного шара".

Поскольку прекрасная половина человечества более эмоцинальна, чем мужчины, то большая часть шопоголиков – это женщины. Именно они чаще всего попадают на крючок маркетологов, им не терпится заполучить в свою коллекцию новую культовую сумочку, туфли или украшения известного бренда, модную одежду всех цветов радуги. Самое страшное, что такую страсть к покупкам рекламируют звезды – Виктория Бекхем, Кристина Агилера, Дженифер Лопес, Камерон Диас, Сара Джессика Паркер, Пэрис Хилтон, Блейк, Лавли, Линдси Лохан. А молодежь активно следует их не самому правильному примеру. "Когда я замечаю в магазине вещь, которая мне очень нравится,— признается Виктория Бекхем, — я покупаю ее не раздумывая ни секунды, в нескольких цветах — ничего не могу поделать с собой. Скорее всего, я шопоголик, но такой диагноз не мешает мне ходить по магазинам и каждый раз получать удовольствие". А вот как оправдывает свою страсть к обуви Сара Джессика Паркер: "Я считаю себя неисправимым трудоголиком, а это заслуживает хорошего вознаграждения. Так почему бы не побаловать себя еще одной парой шикарных туфель от известного бренда".

С такой тактикой самоопоощрения и оправдания пагубной зависимости категорически не согласна известная украинка и опытный эксперт Елена Рыхальская — психотерапевт и гештальт-терапевт, кандидат психологических наук. "Шопоголизм не имеет ничего общего с любовью к себе, — уверена Рыхальская. — Напротив, такие женщины глубоко внутри не уверены в себе, часто с заниженной самооценкой и нестабильным эмоциональным фоном. Приобретая чрезмерно много одежды, они заглушают это чувство, тем самым совершая подмену. Психику количеством одежды и драгоценностей не успокоишь. Главный критерий любви к себе – это когда у женщины может быть много одежды, но она её всю носит, комбинируя и создавая различные образы". Если же говорить про интеренет-шопоголизм, то здесь как раз пальма первенства принадлежит мужчинам, причем лидирует молодежь. Вообще удобный онлайн-маркетинг, который расцвел во время эпидемии ковида, способствует развитию шопоголизма. Ведь так комфортно сидеть дома и в спокойной обстановке выбирать и приобретать все товары, которые приглянулись.

Если посмотреть на эту больную тему с точки зрения психологии, то корни шопоголизма, как правило, нужно искать в детских психотравмах и тому, как к ребенку относились родители, насколько они были близки с малышом. Считается, что в семье, где деньги считают главной ценностью, а недостаток родительского внимания и тепла банально заменяют и компенсируют дорогой игрушкой или гаджетом, может вырасти ониоман. Взрослые покупают любовь ребенка, а когда тот вырастает, то идет в магазин за радостью. Однако к шопоголизму может привести и совершенно противоположный жизненный сценарий: ребенок растет в очень бедной семье, где не делают подарков и на всем экономят, а потом такой взрослый старается разбогатеть и позволить себе все, чего не имел в детские годы. Шопоголик может вырасти и в семье деспотичных и властных родителей, где ребенка не хвалили за достижения, не поддерживали в его начинаниях, всячески унижали или даже относились с явной жестокостью. Заниженную или низкую самооценку и дефицит любви такой человек, вероятнее всего, будет компенсировать шопингом. То есть моральные проблемы и пробелы ониоман будет стремиться заполнять и заглушать чем-то материальным. Ему кажется, что дорогие вещи создадут новый образ успешного и довольного жизнью человека, привлекательный для коллег и друзей. Самый опасный вариант – это когда покупки вызывают прилив адреналина. Потребность в новых впечатлениях толкает ониомана на компульсивный шопинг ради самого процесса, охоту за магазинными "сокровищами", которая вызывает настоящий приступ эйфории. Однако очень быстро "кайф" проходит и наступает "ломка" и непреодолимое желание снова что-то купить.

Ониоманию психологи часто сравнивают с игроманией. Многие исследователи утверждают, что практически все компульсивные состояния и аддикции (зависимости, пагубные потребности) очень похожи — в них задействованы одни и те же центры мозга и его структуры. Поэтому главный и самый эффективный способ лечения и избавления от таких расстройств — это психотерапия. Специалист совместно с пациентом может выбрать направление, которое лучше всего работает. Это может быть гештальт-терапия или психоанализ, психодрама или метод расстановок по Хеллингеру, психодинамическая или когнитивно-поведенческая терапия. Главное, чтобы шопоголик пришел к такому специалисту не с желанием купить модную услугу, а с настроем избавиться от зависимости.