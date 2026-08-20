Эти четыре знака Зодиака в ближайшие недели будут гребать деньги лопатами

В период с 20 августа по 10 сентября 2026 года четыре знака Зодиака могут оказаться под особым влиянием благоприятных астрологических тенденций. Венера в Весах усиливает обаяние, харизму и способность привлекать внимание и желаемые возможности. В ближайшие недели могут принести этим представителям зодиакального круга больше приятных событий, новых шансов и ощущение, что жизнь постепенно складывается в их пользу, пишет YourTango.

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Для Весов начинается один из наиболее благоприятных периодов. Венера будет находиться в их знаке до 10 сентября, что может придать уверенность, привлекательность и усилить внимание со стороны других людей.

По астрологическому прогнозу, Весы будут иметь больше шансов на новые возможности, финансовые достижения и приятные знакомства. Одинокие представители знака могут встретить щедрого и внимательного партнера, а в существующих отношениях возможны романтические сюрпризы.

До 10 сентября Козероги могут ощутить положительные изменения в профессиональной и финансовой сфере. Их упорная работа способна наконец-то принести ощутимые результаты, а вместе с ними новые перспективы и увеличение доходов.

Астрологи советуют представителям знака не оставаться в тени, а более активно демонстрировать свои способности, заводить полезные знакомства и использовать возможности для профессионального развития. Начало сезона Девы 22 августа может дополнительно усилить их производительность.

Для Овнов этот период может оказаться поворотным в любовной сфере. После неудачных романов, разочарований или отношений с эмоционально недоступными людьми представители знака получат шанс на более гармоничные отношения.

Венера в Весах символически возвращает баланс в личную жизнь Овнов. К 10 сентября они могут стать особенно привлекательными для внимательных, щедрых и готовых к серьезным отношениям людей. Для кого-то это может обернуться началом важного романа.

Ракам в ближайшие недели могут принести положительные изменения в семейной жизни и домашней атмосфере. Больше внимания они будут уделять близким, а отношения с родственниками могут стать более теплыми и гармоничными.

По астрологическому прогнозу, Раки постепенно поймут, что ощущение изобилия зависит не только от карьеры или денег. Поддержка близких, комфорт дома и крепкие отношения могут стать для них источником новых возможностей и внутренней уверенности.

Портал "Комментарии" уже писал , что уже 20 августа 2026 года для четырех представителей китайского зодиака может начаться период заметного облегчения. Астрологический прогноз связывает этот день с энергией Огненного Тигра, способной усилить решительность, мотивацию и желание изменять обстоятельства в свою пользу.