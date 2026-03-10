Виды мужской обуви: чем отличаются оксфорды, дерби, лоферы и другие популярные модели

Мир мужской обуви гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. От классических туфель до спортивных моделей каждый тип имеет свои особенности, уровень официальности и стиль. Кроме того, понимание разницы между оксфордами, дерби или лоферами помогает правильно сочетать обувь с одеждой и создавать уместный образ от деловой до повседневной.

Оксфорды

Оксфорды – это один из самых классических и формальных типов мужской обуви. Их главная особенность состоит в закрытой шнуровке. Боковые части туфель пришиты под передней частью, что создает аккуратный и сдержанный силуэт. Название произошло от британского города Оксфорд. Такие туфли традиционно изготовляют из кожи и носят с деловыми костюмами или смокингами. Именно оксфорды считают лучшим выбором для официальных событий, бизнес-встреч и торжественных мероприятий.

Дерби

Дерби часто путают с оксфордами, но их легко узнать по открытой шнуровке. Боковые части туфель нашитые поверх передней части, поэтому они свободнее расходятся, когда шнурки развязаны. Благодаря этому дерби считаются более универсальными и удобными. Черные модели хорошо подходят к классическим костюмам, а коричневые или двухцветные к джинсам. Эта обувь одинаково уместна и в офисе, и на неформальных событиях.

Монки

Характерной особенностью монков является отсутствие шнуровки. Вместо нее используются одна или две металлические пряжки. Название происходит от английского слова monk (монах), ведь застежки напоминают ремешки на обуви средневековых монахов. Монки выглядят элегантно и в то же время современно. Лучше всего они сочетаются с зауженными брюками или костюмами в итальянском стиле, где брюки немного открывают лодыжку.

Броги

Броги известны своим характерным декором с отверстиями на коже, называемыми перфорациями. Сначала эти отверстия выполняли практическую функцию и через них вытекала вода после ходьбы по болотистой местности. Сегодня это стильный декоративный элемент. Броги могут быть как с открытой, так и с закрытой шнуровкой. Есть полные броги, полуброги и четвертные модели, отличающиеся количеством перфорации. Обычно борги подходят для стиля кэжуал.

Лоферы

Лоферы – это туфли без шнуровки, в которые легко обуваться. Они имеют округлый носок и характерную перемычку или декоративные кисти на подъеме стопы. Известность лоферов объясняется их универсальностью. Темные модели из гладкой кожи можно носить с деловым костюмом, в то время как замшевые или светлые варианты больше подходят для повседневного стиля. Лоферы часто сочетают с чиносами, джинсами или легкими пиджаками.

Слипоны

Слипоны – это легкая обувь без шнуровки с резиновой подошвой. Они были созданы основателем бренда Vans Полом ван Дореном в 1970-х годах для серферов. Благодаря простой конструкции слипоны быстро стали популярны в молодежной культуре. Сегодня их носят как удобную повседневную обувь для прогулок, путешествий или отдыха.

Кроссовки

Кроссовки поначалу создавались исключительно для спорта, но со временем стали неотъемлемой частью городского стиля. Уже в середине 20 века их начали носить в повседневной жизни, а сегодня кроссовки производят также люксовые бренды. Они сочетают комфорт, технологичность и модный дизайн, потому подходят как для тренировок, так и для ежедневного использования.

Кеды

Кеды – это легкая обувь с тканевым верхом и в отличие от кроссовок с плоской резиновой подошвой. Первоначально они использовались для занятий спортом, но впоследствии стали символом повседневного стиля. Название произошло от американской компании Keds, которая популяризировала этот тип обуви в начале 20 века. Сегодня кеды ассоциируются со стилем кежуал и хорошо сочетаются с джинсами, шортами или простыми летними образами.

Сникеры

Сникеры – это промежуточный вариант между кедами и кроссовками. Их название происходит от английского слова sneak, что означает "красться", ведь резиновая подошва позволяет ходить почти бесшумно. Сникеры имеют более массивный дизайн, чем кеды и часто связаны со стрит-культурой и музыкальными субкультурами. Сегодня они стали важнейшей частью современной уличной моды. Особенно популярны стали сникеры от компании Converse, поэтому этот тип обуви иногда называют "конверсы".

Топсайдеры

Топсайдеры – это летние туфли, созданные для яхтинга. У них белая нескользящая подошва и шнуровка, проходящая по всей задней части обуви. Благодаря специальной подошве они не оставляют следы на палубе и хорошо держатся на влажной поверхности. Топсайдеры обычно носят без носков и совмещают с шортами, джинсами или легкими летними брюками.

Челси

Челси – это короткие кожаные ботинки до лодыжки с эластичными вставками по бокам. Их легко обувать благодаря отсутствию шнуровки. Этот стиль появился еще в викторианскую эпоху, но особенно популярен стал в 1960-х годах в Британии. Челси универсальны и хорошо сочетаются с джинсами, пальто или классическими костюмами.

