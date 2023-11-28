Рекордсмены по Оскарам: величайшие фильмы в истории киноакадемии

Престижная награда Американской академии киноискусств и наук "Оскар" — считается одним из самых значимых признаний в мире кинематографа. Фильмы, награжденные золотой статуэткой, вписывают свои имена в историю кинематографа и получают признание зрителей и критиков. В этой статье мы рассмотрим некоторые из фильмов, которые завоевали наибольшее количество "Оскаров" за всю историю премии.

Бен-Гур

Год выхода: 1959

Количество статуэток: 11

Этот эпический фильм, режиссера Уильяма Уайлера, стал рекордсменом по количеству Оскаров впервые в истории кинопремии. "Бен-Гур" завоевал 11 статуэток, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер" (Чарлтон Хестер). Уникальные боевые сцены и впечатляющие спецэффекты этого фильма оставили неизгладимый след в истории кино.





Титаник

Год выхода: 1997

Количество статуэток: 11

Джеймс Кэмерон создал кинематографическое чудо, рассказав историю любви на фоне трагедии. "Титаник" также завоевал 11 статуэток "Оскар", включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Этот эпопейный романтический фильм с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях оставил свой след в сердцах миллионов зрителей по всему миру.





Возвращение короля

Год выхода: 2003

Количество статуэток: 11

Третья часть трилогии "Властелин колец" Питера Джексона завершила эпическое приключение в Средиземье. "Возвращение короля" взяло 11 "Оскаров", включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Эта фантастическая сага, основанная на произведениях Дж.Р.Р. Толкиена, завоевала сердца не только поклонников фэнтези, но и широкой аудитории.





Вестсайдская история

Год выхода: 1961

Количество статуэток: 10

Этот киномюзикл считается одним из самых удостоенных наград в истории Голливуда. Захватывающая история "Ромео и Джульетты" перенесена на улицы Нью-Йорка, где персонажи не только выражают свою любовь, но и танцуют под музыку великого Леонарда Бернстайна, вписываясь в лучшие традиции бродвейских шоу.

"Оскары" данного фильма: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская и женская роли второго плана, лучший оператор (цветные фильмы), лучший художник-постановщик (цветные фильмы), лучший художник по костюмам (цветные фильмы), лучший звук, лучший монтаж и лучший саундтрек для музыкальных картин.





Английский пациент

Год выхода: 1996

Количество статуэток: 9

В отличие от вышеупомянутых блокбастеров, "Английский пациент" не был предназначен для звания блокбастера. Это тихая, локальная драма, которая, вероятно, осталась бы просто хорошим фильмом с отличной фестивальной репутацией, если бы не завоевала столько "Оскаров": лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль второго плана, лучший оператор, лучший художник-постановщик, лучший художник по костюмам, лучший звук, лучший монтаж, лучший саундтрек к драматическому фильму.





Последний император

Год выхода: 1987

Количество статуэток: 9

Хоть нельзя утверждать, что этот фильм является лучшим произведением Бернардо Бертолуччи, но безусловно, он представляет собой крупный, масштабный кинематографический опус о Китае, затрагивающий все темы, которые находят свое признание на премии "Оскар": личность и история, жизнь и судьба, политика и интимная жизнь, важные дебаты, серьезные испытания и многое другое. Этот фильм взял статуэтки во всех номинациях, в которых он был представлен: лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, лучший оператор, лучший художник-постановщик, лучший художник по костюмам, лучший звук, лучший монтаж, лучший оригинальный саундтрек.





Кабаре

Год выхода: 1972

Количество статуэток: 8

Этот музыкальный фильм режиссера Роберта Уайза, является экранизацией успешного бродвейского мюзикла. "Бендер начинается" принес сразу 8 золотых статуэток, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Исполнение Лайзы Миннелли и Джоэля Грея в главных ролях стало легендарным.





Эти фильмы, среди многих других, подняли планку для кинематографического искусства и оставили свой след в истории киноискусства. Награды Оскар — это не только признание актерского мастерства и режиссерского таланта, но и подтверждение влияния и важности кино в культуре и искусстве.