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"Зомби Анджелина Джоли" показала, как она действительно выглядит (ФОТО)

Сахар Табарь стала известной как "зомби-Анджелина Джоли". Иран показала настоящее лицо и рассказала, как создавала вирусные фото.

19 августа 2026, 19:10
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Slava Kot

Иранка Сахар Табар стала мировой интернет-сенсацией в 2017 году после публикации фотографий, на которых ее лицо выглядело очень худым и неестественно измененным. Пользователи соцсетей быстро окрестили ее "Зомби-Анджелиной Джоли" и предположения, что женщина сделала десятки пластических операций ради сходства с голливудской актрисой. Однако впоследствии выяснилось, что вирусный образ был в значительной степени результатом компьютерного редактирования фотографий.

"Зомби Анджелина Джоли" показала, как она действительно выглядит (ФОТО)

"Зомби-Анджелина Джоли". Фото из открытых источников

Сахар Табар объясняла, что намеренно меняла свой облик на снимках с помощью цифровых эффектов. По ее словам, это было не стремлением стать похожей на Анджелину Джоли, а способом самовыражения.

"Когда я публикую фотографию, я делаю свое лицо более веселым и смешным. Это форма самовыражения, своего рода искусство", — объяснила Табар.

Несмотря на многочисленные новости в СМИ о якобы более 50 пластических операциях, позже стало известно, что Табар перенесла значительно меньшее количество процедур. Среди них была ринопластика, липосакция и инъекции филеров в губы. Кроме того, эти процедуры проводились уже после того, как оно стало известно.

”Зомби Анджелина Джоли” показала, как она действительно выглядит (ФОТО) - фото 2

Сахар Табор

”Зомби Анджелина Джоли” показала, как она действительно выглядит (ФОТО) - фото 2

Сахар Табар на иранском телевидении

Настоящий облик женщина продемонстрировала во время появления на иранском государственном медиаканале Rokna. Ее вид существенно отличался от образа из фотографий, в свое время облевших мир. В эфире Табар прямо объяснила, что изображения в Instagram были созданы с помощью цифровых эффектов. Она также призналась, что стремилась к популярности еще с детства.

"Киберпространство было легким путем. Это было гораздо легче, чем стать актрисой", — сказала Табар.

Спустя годы после мировой популярности Табар заявила, что не планирует возвращаться в социальные сети со своими отредактированными фотографиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная блоггерша и фанатка Трампа оказалась парнем из Индии.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли испугала поклонников своей внешностью.



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