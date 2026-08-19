Эти четыре знака Зодиака ждет начало периода тотальной белой полосы

После среды, 19 августа 2026 года, для четырех знаков китайского зодиака может начаться более благоприятный период. По прогнозу YourTango, энергия Деревянного Быка создаст условия для новых стартов, важных решений и воплощения замыслов, долго остававшихся только планами.

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В китайской астрологии Дерево ассоциируется с развитием и началом нового цикла, тогда как Бык символизирует выдержку, трудолюбие и последовательность. Поэтому в этот день особенно важно не сомневаться в своих силах и не откладывать возможности, которые будут появляться на пути.

Крыса. Представители этого знака могут получить новые профессиональные обязанности. Сначала дополнительная нагрузка может показаться нежелательной, однако именно она способна открыть путь к профессиональному росту. Ответственные задачи помогут Крысам проявить свои способности, обрести авторитет и укрепить рабочие связи.

Змея. Для Змей настанет момент вернуться к делу, которое они долгое время откладывали. Обстоятельства могут неожиданно подтолкнуть к действиям, поэтому долго сомневаться не стоит. Реализация личных планов может положительно повлиять и на близких людей.

Петух. Этому знаку придется показать характер. Может возникнуть проблема, которую другие будут пытаться обойти или перевести на кого-нибудь другого. Петухам советуют не искать виновных, а первыми взять под контроль ситуацию. Решительность поможет быстро преодолеть трудности.

Бык. Представителей этого знака может ожидать начало нового партнерства. Это может быть совместный проект, деловое сотрудничество или договоренность с близкими. Перед окончательным решением Быкам следует оценить интересы обеих сторон. Если союз окажется взаимовыгодным, то инициатива принесет положительный результат.

Портал "Комментарии" уже писал, что неделя с 17 по 23 августа 2026 года может стать временем внутренних изменений, переоценки приоритетов и поиска новых точек опоры. Астрологические транзиты, по прогнозу, будут подталкивать людей более внимательно прислушиваться к собственным потребностям, пересматривать планы и сосредотачиваться на том, что действительно имеет значение. Для пяти знаков этот период может оказаться особенно удачным.