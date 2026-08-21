Для этих четырех знаков Зодиака скоро закончится период черной полосы.

После 21 августа для четырех представителей китайского зодиака может начаться более благоприятный период. По астрологическому прогнозу, трудности будут постепенно уходить в прошлое, а обстоятельства начнут складываться в их пользу. В китайской традиции 21 августа считается Днем опасности, которому отвечает энергия Огненного Кролика. Астрологи советуют в это время не спешить с кардинальными изменениями, быть более внимательными к решениям и не браться за слишком рискованные дела.

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

Для Драконов этот период может стать моментом, когда придется четко обозначить свои границы. Кто-то из близкого окружения может воспользоваться их добротой или требовать излишнего внимания. В то же время, вступать в открытый конфликт необязательно. Значительно эффективнее – спокойно объяснить свою позицию и прекратить разрешать другим пользоваться вашей уступчивостью.

Тигры могут осознать, что пора отказаться от дела, которое они долго пытались довести до конца. Постоянное напряжение и чрезмерная ответственность не приносят желаемого результата, поэтому следует просмотреть подход. Часть задач можно передать другим людям или вообще отложить то, что больше не имеет смысла.

Для представителей знака Собаки 21 августа может принести долгожданное облегчение. То, чего они ждали в течение длительного времени, наконец-то способно начать работать в их пользу. Вместо постоянных сомнений и ожидания подходящего момента Собаки могут почувствовать готовность самостоятельно определять дальнейшее направление своей жизни.

Быки привыкли брать на себя сложные решения и ответственность не только за будущее. В ближайшее время они могут лучше понять причины проблем, ранее мешавших двигаться вперед. Это позволит действовать более стратегически: пересмотреть расходы, отказаться от лишних обязательств и освободить время для дел, действительно имеющих значение.

Для этих четырех знаков период после 21 августа может стать своеобразной точкой перезагрузки. Главное – не пытаться изменить все одновременно, а постепенно избавляться от истощающего и использовать новые возможности.

Портал "Комментарии" уже писал, что уже 20 августа 2026 года для четырех представителей китайского зодиака может начаться период заметного облегчения. Астрологический прогноз связывает этот день с энергией Огненного Тигра, способной