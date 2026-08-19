Победители "Оскара" 2002 года: какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня

Церемония вручения премии "Оскар" в 2002 году вошла в историю кинематографа как одна из самых ярких и драматических. Она не только определила главные кинотренды начала нового тысячелетия, но и подарила миру ленты, до сих пор остающиеся эталоном режиссуры, актерской игры и визуальных эффектов.

Женская рука со статуэткой "Оскар" на церемонии вручения кинопремии / Фото: создано с помощью ИИ

Важно уточнить: хотя сама 74-я церемония "Оскар" проходила в 2002 году, награды вручали за кинодостижения и фильмы, вышедшие в прокат в 2001 году.

Бесспорным триумфатором вечера стала биографическая драма "Игры разума" режиссёра Рона Ховарда. Лента о гениальном математике Джоне Нэше завоевала четыре статуэтки, включая награды за "Лучший фильм" и "Лучшую режиссуру". Глубокая история о борьбе с психической болезнью и силе человеческого духа и сегодня поражает своей эмоциональной силой.

Настоящей сенсацией того года также стала первая часть масштабной трилогии Питера Джексона "Властелин колец: Братство кольца". Фильм получил четыре "Оскара" в технических и музыкальных номинациях, положив начало новой эпохе в жанре фэнтези и установив новые стандарты для визуальных эффектов в кино.

Кроме того, 74-я церемония запомнилась историческими победами в актёрских категориях. Дензел Вашингтон получил статуэтку за лучшую мужскую роль в криминальной драме "Тренировочный день", а Холли Берри стала первой афроамериканкой, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бал монстров".

Победители "Оскара" в 2002 году доказали, что у настоящего кино нет срока годности, и эти ленты стоит пересмотреть даже спустя десятилетия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о победителях премии "Оскар" 2001 года и о том, какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня.