logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Статьи Досуг путешествия Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом
commentss Статьи Все новости

Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом

Экзотические элитные направления стали менее привлекательными для украинских путешественников

сегодня, 11:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина








В этом году отдых на украинских курортах значительно подорожал, независимо от того, Одесса это, по которой время от времени прилетает или относительно безопасно Закарпатье

Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом

Куда украинцы отправляются на отдых этим летом

Сколько стоит отдых на курортах Одессы

Несмотря на отключение электроэнергии и предупреждение о воздушной угрозе, в Одессе высокие цены в этом году не отпугнули отдыхающих, а многие бронирования уже сделаны до конца лета.

Украинским туристам, прежде чем отправиться в путь, стоит тщательно составить бюджет. Ведь поездка к курортам также требует значительных затрат — Наталья из Днепра отмечает, что только дорога на автобусе в Одессу обошлась ей в 2 300 гривен. И это только начало расходов, ведь стоимость отдыха может превысить 25 тыс. грн.

Анна из Черкасс утверждает, что цены на аренду поражают своей дороговизной: "Все гораздо дороже, чем год назад".

Виктория Туроверова, риэлтор, рассказывает , что смартквартира площадью 26 кв. метров может обойтись арендаторам в 700-800 гривен в сутки. При этом стоимость номеров в отелях варьируется от 1 000 до 3 000 гривен за ночь, а роскошные апартаменты – от 8 000 гривен.

Тем не менее, желающих провести летний отдых на пляже предостаточно. Несмотря на высокие цены, интерес к Одессе остается высоким: наблюдается туристический бум, невиданный за последние 3 года, и почти все жилье забронировано до конца лета.

В Одессе работают 10 официальных пляжей с мерами безопасности, навесами и арендой шезлонгов и зонтов за 300-500 грн.

Иван Липтуга, представитель городских властей Одессы также отмечает, что места отдыха уже забронированы на весь сезон. Чиновник надеется, что туристический сбор в этом году может достичь 10-11 миллионов гривен по сравнению с 7 млн в прошлом году.

Стоимость отдыха в горах на западе Украины

Карпатские курорты также популярны, здесь туристов столько же, как и в прошлом году.

Но бронирование жилья в Закарпатье является сложной задачей из-за высокого спроса, причем некоторые отели начинают бронировать еще зимой.

"В Яремче на территории курорта более 70 гостиничных санаторных комплексов. Но попасть к ним в разгар сезона невозможно, до конца июля все забронировано", – утверждает Руслана, администратор гостиницы.

Некоторые путешественники выбирают более дешевое жилье за пределами основных туристических зон.

"В Яремче на 15-20% дороже, чем в Полянице, – рассказывает туристка из Киева Татьяна. – Возле озера "Молодость" аренда четырех лежаков с зонтиками нам обошлась в 1200 гривен. На море и то дешевле. Что касается ресторанов, то недорогой обед (суп, салатик и второе блюдо) здесь обойдется в 600-700 гривен".

В общей сложности, недельный отдых на популярных горных курортах этим летом для семьи может стоить около 25 тыс. грн.

Отдыхающие сталкиваются не только с высокими ценами, но и с дополнительными вызовами, такими как отключение электроэнергии и воздушные тревоги. Даже в относительно мирном Закарпатье влияние войны ощущается из-за отключения электроэнергии.

Сколько стоит отдых за границей

По информации Марины Казаковой, руководительницы туристического агентства Kazakovs Travel, интерес к отпускам за границей находится на рекордно высоком уровне, а спрос вырос на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Традиционно любимые направления украинцев остаются неизменными, включая Грецию, Турцию, Хорватию и Черногорию, хотя последние две страны несколько подорожали.

Возрос интерес к автобусным турам в Болгарию, Албанию и даже Испанию, а также к экскурсионным поездкам по городам Европы.

Интересен рост интереса к путешествиям в США, что связано с программой U4U (Uniting for Ukraine), которая позволяет украинцам, проживающим в Штатах, приглашать друзей и родственников к себе.

Однако, стоит отметить, что цены на туристические пакеты также подверглись росту на 10-15% вследствие различных факторов, таких как изменение курса валют, удорожание энергоносителей и возобновление спроса.

Стоимость туров, включающих авиаперелет, проживание в отеле, питание и трансфер, варьируется в зависимости от выбранной страны и условий проживания. По информации Марины Казаковой цены стартуют от 10 тыс. грн. на человека. К примеру, отдых в Греции предлагается по цене от 10 тысяч гривен на человека, где включено 7-дневное проживание с питанием "с завтраками". Не менее привлекательны предложения в Турцию и Тунис, где стоимость тура стартует от 15 и 17 тысяч гривен соответственно.

Желающие открыть для себя страны Балканского полуострова, такие как Черногория и Албания, могут рассчитывать на цены от 20 тысяч гривен. В то же время отдых на Кипре обойдется от 24 тысяч гривен, а предложения по Испании и Хорватии стартуют от 31 и 34 тысяч гривен соответственно.

В то же время, экзотические элитные направления стали менее привлекательными для украинских путешественников, в частности, наблюдается снижение спроса на Мальдивы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости