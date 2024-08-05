Упал спрос на Мальдивы: где отдыхают украинцы этим летом



















В этом году отдых на украинских курортах значительно подорожал, независимо от того, Одесса это, по которой время от времени прилетает или относительно безопасно Закарпатье

Куда украинцы отправляются на отдых этим летом

Сколько стоит отдых на курортах Одессы

Несмотря на отключение электроэнергии и предупреждение о воздушной угрозе, в Одессе высокие цены в этом году не отпугнули отдыхающих, а многие бронирования уже сделаны до конца лета.

Украинским туристам, прежде чем отправиться в путь, стоит тщательно составить бюджет. Ведь поездка к курортам также требует значительных затрат — Наталья из Днепра отмечает, что только дорога на автобусе в Одессу обошлась ей в 2 300 гривен. И это только начало расходов, ведь стоимость отдыха может превысить 25 тыс. грн.

Анна из Черкасс утверждает, что цены на аренду поражают своей дороговизной: "Все гораздо дороже, чем год назад".

Виктория Туроверова, риэлтор, рассказывает , что смартквартира площадью 26 кв. метров может обойтись арендаторам в 700-800 гривен в сутки. При этом стоимость номеров в отелях варьируется от 1 000 до 3 000 гривен за ночь, а роскошные апартаменты – от 8 000 гривен.

Тем не менее, желающих провести летний отдых на пляже предостаточно. Несмотря на высокие цены, интерес к Одессе остается высоким: наблюдается туристический бум, невиданный за последние 3 года, и почти все жилье забронировано до конца лета.

В Одессе работают 10 официальных пляжей с мерами безопасности, навесами и арендой шезлонгов и зонтов за 300-500 грн.

Иван Липтуга, представитель городских властей Одессы также отмечает, что места отдыха уже забронированы на весь сезон. Чиновник надеется, что туристический сбор в этом году может достичь 10-11 миллионов гривен по сравнению с 7 млн в прошлом году.

Стоимость отдыха в горах на западе Украины

Карпатские курорты также популярны, здесь туристов столько же, как и в прошлом году.

Но бронирование жилья в Закарпатье является сложной задачей из-за высокого спроса, причем некоторые отели начинают бронировать еще зимой.

"В Яремче на территории курорта более 70 гостиничных санаторных комплексов. Но попасть к ним в разгар сезона невозможно, до конца июля все забронировано", – утверждает Руслана, администратор гостиницы.

Некоторые путешественники выбирают более дешевое жилье за пределами основных туристических зон.

"В Яремче на 15-20% дороже, чем в Полянице, – рассказывает туристка из Киева Татьяна. – Возле озера "Молодость" аренда четырех лежаков с зонтиками нам обошлась в 1200 гривен. На море и то дешевле. Что касается ресторанов, то недорогой обед (суп, салатик и второе блюдо) здесь обойдется в 600-700 гривен".

В общей сложности, недельный отдых на популярных горных курортах этим летом для семьи может стоить около 25 тыс. грн.

Отдыхающие сталкиваются не только с высокими ценами, но и с дополнительными вызовами, такими как отключение электроэнергии и воздушные тревоги. Даже в относительно мирном Закарпатье влияние войны ощущается из-за отключения электроэнергии.

Сколько стоит отдых за границей



По информации Марины Казаковой, руководительницы туристического агентства Kazakovs Travel, интерес к отпускам за границей находится на рекордно высоком уровне, а спрос вырос на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Традиционно любимые направления украинцев остаются неизменными, включая Грецию, Турцию, Хорватию и Черногорию, хотя последние две страны несколько подорожали.

Возрос интерес к автобусным турам в Болгарию, Албанию и даже Испанию, а также к экскурсионным поездкам по городам Европы.

Интересен рост интереса к путешествиям в США, что связано с программой U4U (Uniting for Ukraine), которая позволяет украинцам, проживающим в Штатах, приглашать друзей и родственников к себе.

Однако, стоит отметить, что цены на туристические пакеты также подверглись росту на 10-15% вследствие различных факторов, таких как изменение курса валют, удорожание энергоносителей и возобновление спроса.

Стоимость туров, включающих авиаперелет, проживание в отеле, питание и трансфер, варьируется в зависимости от выбранной страны и условий проживания. По информации Марины Казаковой цены стартуют от 10 тыс. грн. на человека. К примеру, отдых в Греции предлагается по цене от 10 тысяч гривен на человека, где включено 7-дневное проживание с питанием "с завтраками". Не менее привлекательны предложения в Турцию и Тунис, где стоимость тура стартует от 15 и 17 тысяч гривен соответственно.

Желающие открыть для себя страны Балканского полуострова, такие как Черногория и Албания, могут рассчитывать на цены от 20 тысяч гривен. В то же время отдых на Кипре обойдется от 24 тысяч гривен, а предложения по Испании и Хорватии стартуют от 31 и 34 тысяч гривен соответственно.

В то же время, экзотические элитные направления стали менее привлекательными для украинских путешественников, в частности, наблюдается снижение спроса на Мальдивы.