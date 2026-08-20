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"Я не против труда, я против того, тобы заниматься им лично": лучший юмор из книг Стивена Фрая

Выдающийся британский интеллектуал, актер и писатель доказывает, что к любым жизненным невзгодам следует относиться с порцией качественной иронии.

20 августа 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

Британский писатель, актер и драматург Стивен Фрай давно заслужил статус эталона утонченного английского юмора. Его книги и эссе – это настоящий манифест жизнелюбия, завернутый в самоиронию, парадоксы и блестящую игру слов. Когда обыденность начинает давить, меткие афоризмы Фрая действуют как универсальный антидепрессант.

"Я не против труда, я против того, тобы заниматься им лично": лучший юмор из книг Стивена Фрая

Писатель и актер Стивен Фрай / Фото: Matt Lee, Andrew Sampson / Wikimedia Commons

О работе, лени и жизненных приоритетах

Фрай обладает уникальным даром формулировать абсурдность ежедневной рутины с изысканной элегантностью. Его знаменитая фраза точно описывает состояние каждого, кто смотрит на рабочий календарь в понедельник утром: "Я не против труда, я против того, чтобы заниматься им лично".

В своих романах "Гиппопотам" и "Лжец" писатель часто высмеивает стремление казаться занятыми. По его мнению, лень – это не порок, а выбор в пользу сохранения внутренней гармонии.

Афоризмы для хорошего настроения

Вот несколько настоящих жемчужин из книг и выступлений Стивена Фрая, прекрасно поднимающих настроение:

  • О юморе: "Юмор — это единственное оружие, которое мы имеем против ужаса и абсурда существования".

  • О человеческих странностях: "Потерпеть неудачу — это нормально. Главное — сделать это с блеском и так, чтобы это запомнилось".

  • О воспитанности: "Самый большой грех против культуры — это скука и отсутствие интереса к миру".

  • О правилах жизни: "Единственный способ пережить взросление – сохранить детскую способность удивляться мелочам".

Произведения Стивена Фрая напоминают: юмор — это не способ уйти от реальности, а лучший инструмент, чтобы принять её и улыбнуться в ответ.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" публиковал 5 цитат, которые улучшат настроение.



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