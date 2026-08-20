Победители "Оскара" 2003 года: какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня

75-я церемония премии "Оскар", которая состоялась в 2003 году, стала одной из самых богатых на культовые шедевры. Тогда за золотые статуэтки соревновались картины, навсегда изменившие свои жанры.

Мужская рука со статуэткой "Оскар" / Фото: сгенерировано ИИ

Главные фавориты и триумфаторы

"Чикаго" (Chicago): легендарный мюзикл Роба Маршалла завоевал 6 статуэток, включая награду за "Лучший фильм". История о преступлении, шоу-бизнесе и медийной славе в эпоху джаза вернула популярность жанру мюзикла в XXI веке.

"Пианист" (The Pianist): драма Романа Полански о выживании музыканта Владислава Шпильмана в варшавском гетто получила награды за режиссуру и сценарий. 29-летний Эдриен Броуди стал самым молодым актером, получившим "Оскар" за главную мужскую роль.

"Унесенные призраками" (Spirited Away): анимационный шедевр Хаяо Миядзаки получил статуэтку как лучший анимационный фильм. Сказка о девочке Тихиро в мире духов до сих пор считается вершиной мировой анимации.

Вошедшее в историю кино

Также среди победителей года следует выделить:

"Властелин колец: Две крепости": завоевал две награды за визуальные эффекты и звук, окончательно установив новые стандарты для жанра фэнтези.

"Часы": драма о судьбах трех женщин из разных эпох, за роль в которой Николь Кидман получила свой первый "Оскар".

"8 миля": культовая драма с Эминемом, чей трек "Lose Yourself" стал первой рэп-композицией в истории, получившей "Оскар".

Эти ленты доказали, что настоящее кино остается увлекательным и спустя годы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал победителей "Оскара" в 2002 году и рассказывал, какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня.