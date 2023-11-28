Игры разума: 10 забавных упражнений для развития памяти

Играть полезно даже взрослым. Фото из открытых источников.

Для поддержания здоровья тела мы делаем зарядку и едим витамины, а для того, чтобы в отличной форме были наш разум и память, тоже нужны определенные тренировки – на сообразительность, логику, и способность хорошего запоминания. Начинать можно с легкой разминки на развитие внимания и концентрации и закончить более сложными упражнениями.

1. Начинаем с самого простого и постепенно переходим к более сложным номерам программы. Попробуйте считать в обратном порядке, начиная со ста или, если чувствуете, что осилите с двух сотен. Но счет у вас будет не простой, а с подвохом: от каждого нисходящего числа нужно отнимать по 3 и называть только получившийся результат. Для усложнения задания можно отнимать и 5 или 8. Еще один вариант этого упражнения: считайте в обратном порядке и рисуйте, лучше всего с закрытыми глазами.

2. Это упражнение наверняка знакомо всем с детства, когда многие из нас разговаривали на загадочном языке, на самом деле просто произнося слова наоборот, начиная с конца. Не лишнее попробовать проявить такой талант и во взрослом возрасте. Поверьте, если чтение слов шиворот-навыворот вызывает некоторые сложности, то мысленное переворачивание слов и подавно. Особенно если слова непростые и состоят из 8-12 букв. Попросите своих близких или коллег выбрать такое слово, а затем поменяйтесь местами. Вот увидите: будет полезно и весело.

3. Возьмите в руки любой предмет – брелок, ручку, флешку, мобильный телефон и т.д. Внимательно рассмотрите его в течение 30 секунд. Затем закройте глаза или просто положите вещь вне зоны видимости и постарайтесь как можно точнее описать его. Назовите как можно больше его различных характеристик, мысленно отвечая на вопросы о цвете, размере, форме. Затем снова посмотрите на предмет и отметьте, о каких его особенностях вы еще не сказали. Затем снова закройте глаза и повторите попытку. И так до тех пор, пока не назовете абсолютно все его особенности. Постепенно сокращайте время осмотра и берите более сложные предметы. Эти упражнения хорошо и весело выполнять вдвоем или втроем, превращая упражнение в увлекательную игру или состязание. Особенно интересно делать это большой командой, с коллегами во время рабочего перерыва или какого-нибудь корпоративного праздника.

4. Представьте себе лицо какой-нибудь известной всем американской знаменитости и перечислите как можно больше ее черт. Вы можете с удивлением обнаружить, что имеете очень поверхностное представление об особенностях лица этой звезды. Рассмотрите фото известного человека, постарайтесь описать цвет волос, форму глаз, глубину их посадки, расстояние от носа до губ, форму ноздрей, высоту лба. Посоревнуйтесь с друзьями или сотрудниками, кто назовет больше примет. А за каждое повторение можно, например, начислять штрафные баллы.

5. Посмотрите на свой письменный или кухонный стол, обувные полки или же полочку с банными принадлежностями и косметикой в ванной комнате. Наведите там временный беспорядок. Затем отвернитесь и постарайтесь как можно точнее воспроизвести то положение вещей, которое было до этого. Теперь попросите кого-то убрать один предмет. Снова посмотрите на поверхность и попробуйте без долгих раздумий ответить, что изменилось. Предметов должно быть 20-30, а убирать можно 2-7. Можно постепенно увеличивать скорость, если более легкая версия будет выполняться безошибочно. Кстати, такая игра поможет вам сделать настоящую ревизию на полках и отобрать, какие вещи действительно нужны, а какие можно спрятать.

6. Если вы решили заняться развитием своей памяти более серьезно, без хорошей тренировки на умение сосредоточиться вам точно не обойтись. Представьте мысленно таблицу 5х5. В верхнем левом углу таблицы представьте шашечку или любую другую фигурку. Закройте глаза и передвигайте эту шашечку на позиции, которые укажет ваш помощник. Например, два шага вниз — и три шага направо или один вверх, а два налево. Можно проделать схожий фокус с таблице умножения, называя еще и значение числа. А можно просто увеличить поле до 10х10. Это упражнение хорошо делать перед началом ответственной работы, которую поручил вам начальник или перед творческим брейн-штормом на планерке. Особенно важна такая тренировка в компании, которая развивает свой бизнес в сфере финансов, экономики и прочих областях, связанных с ежедневной работой с массой цифр.

7. А теперь попробуем свои силы в распределении внимания. Помните, как Цезарь делал несколько дел одновременно? Вы ведь точно можете гораздо больше! Слушайте музыку или смотрите передачу или разговаривайте с другом по телефону и параллельно рисуйте на бумаге, не глядя на листок, играйте в крестики и нолики. Ваша задача – нарисовать как можно больше этих знаков, не ошибившись в их четкой очередности. Усложняем задание: при том же "фоновом" деле пытаемся нарисовать, например, два крестика и один нолик. При этом, смотреть передачу, разговаривать и прочее нужно активно, то есть осмысленно. Можно попробовать рисовать нолик левой, а крестик правой рукой. Также вместо этого можно рисовать различные цифры. Польза от этого упражнения в повседневной жизни весьма очевидна, особенно это касается мужчин, которые, как доказали ученые, по своей природе не столь мультизадачны как женщины.

8. Возьмите чистый лист бумаги и фломастер или маркер. Закройте глаза и попытайтесь нарисовать какой-то предмет, овощ, дерево, животное или даже портрет. Постарайтесь рисовать непрерывной линией, не отрывая фломастер от листа. Такой тренинг лучше проводить в веселой компании, например, на день рождения или же в обеденный перерыв на работе. Чтобы устроить полноценный релакс, не нужно быть великим художником. Наоборот: чем необычнее и наивнее ваши шедевры, тем больше будут смеяться коллеги и, естественно, вы над их творениями.

9. Иногда слово – это просто слово, а иногда – настоящий клад, в котором скрыто еще несколько десятков слов. Играть в такую игру можно в семье и на работе, награждая призами тех, кто "изобрел" наибольшее количество редких слов из множества букв в выбранном слове. Это упражнение заставит вас не только проявить эрудированность, но и "сделать раскопки" во многих слоях лексики, в том числе и профессиональной.

10. Выбираем любой текст, желательно из художественного произведения. Начинать можно с одного абзаца. В тексте необходимо зачеркнуть определенную букву. Например, "А". Все буквы "А" в тексте можно просто зачеркнуть, а можно немного усложнить и зачеркивать на время. Можно еще немного усложнить задание. Например, одну из букв нужно зачеркивать, а другую подчеркивать. Еще сложнее, если к двум предыдущим условиям добавить третье и обводить кружочком удвоенные гласные, а треугольником — удвоенные согласные.

Кроме достижения главной цели по развитию памяти и когнитивных способностей такие упражнения – прекрасный способ выработать командный "стиль игры", будь то семья или рабочий коллектив. Ведь уже давно доказано: ничто так не сближает людей, как совместная деятельность. Тем более, если в ней есть момент веселого соревнования и юмора. Живые неподдельные эмоции, которые вы будете испытывать во время таких тренировок, помогут по-новому взглянуть на человека, разрядят обстановку и просто дадут новый толчок к развитию не только резервов памяти, но и теплых доверительных отношений.