«Таинственная река» и другие победители «Оскара»: какие культовые фильмы 2003-го стоит посмотреть сегодня

76-я церемония вручения премии "Оскар", которая состоялась в 2004 году, чествовала лучшие ленты 2003 года. Этот период вошел в историю кинематографа как время грандиозных триумфов, глубоких актерских работ и лент, навсегда изменивших киноиндустрию.

Женщина держит статуэтку «Оскар» на фоне зрительного зала / Фото: ИИ

Главные победители "Оскара", которые стоит посмотреть

"Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King) главный триумфатор вечера, победивший во всех 11 номинациях, в которых был представлен, повторив абсолютный рекорд "Титаника"). Эпический финал трилогии Питера Джексона завоевал статуэтку за "Лучший фильм" и до сих пор остается недостижимым эталоном фэнтезийного кинематографа.

"Таинственная река" (Mystic River): мрачный и глубокий детективный триллер Клинта Иствуда о детских травмах, мести и потерянной дружбе. Лента завоевала сразу две главные мужские актерские награды – "Оскар" за лучшую роль получил Шон Пенн, а за роль второго плана – Тим Роббинс.

"Трудности перевода" (Lost in Translation): камерная и очень атмосферная драма Софии Копполы о случайной встрече двух одиноких американцев в вечернем Токио. Фильм получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и подарил зрителям один из ярких дуэтов Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон.

"Холодная гора" (Cold Mountain): масштабная историческая драма о войне и любви, которая принесла Рене Зеллвегер "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Фильм поражает сильным драматизмом и убедительной игрой актерского состава.

Благодаря сильным сценариям, мастерской режиссуре и эмоциональной глубине эти фильмы 2003 году актуальны и сегодня, предлагая качественное и проверенное временем кино.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о победителях "Оскара" 2003 года и о том, какие культовые фильмы стоит посмотреть сегодня.



