Украинская «Квитка» прозвучит в Ницце: Настя Димид исполнит ее на детском Евровидении-2023

Настя Димид на детском Евровидении-2023. Фото из открытых источников.

Скорее всего, это будет победительница –16 стран-участниц конкурса в основном представлют девочки. Если же говорить о возрасте исполнителей, то 9-летняя Анастасия Димид из Ивано-Франковска – самая маленькая поющая звездочка. В финале она выйдет на сцену под номером три. Надеемся, что эта цифра станет счастливой и для девочки, и для Украины.

Желание победить и боевой дух у Насти в крови – не зря же она дошла до финала национального отбора на детское Евровидение, который состоялся 1 октября, и там обошла 4-х сильных участников. Причем, от нашего жюри, в которое вошли опытный продюсер Игорь Кондратюк, а также популярные певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, Димид получила только 4 балла, а остальные 5 баллов ей дали зрители и поклонники. Нашей аудитории задорный хит "Квитка", написанный специально для этого конкурса известной украинской певицей и автором Светланой Тарабаровой, понравился. Это говорит о том, что европейской публике, возможно, тоже придутся по душе и запоминающаяся мелодия, и звонкий голос маленькой украинки, ее подкупающая искренность и талант.



Кстати, про публику: по данным зарубежной прессы в прошлом году детское Евровидение-22, которое проходило в столице Армении Ереване, посмотрело более 33 миллионов маленьких и взрослых зрителей. Поэтому участие Анастасия Димид в песенном конкурсе-2023 имеет важное значение для культурной промоции Украины в целом. Тем более, когда речь идет о франкоязычной части Европы (это более 80 млн. человек), которая в отличие от той же Великобритании знает про нашу страну и войну гораздо меньше.

Если же говорить про гостей Junior Eurovision Song Contest-23 в Ницце, то большой концертный зал современного дворца Никайя (Palais Nikaïa) может вместить от 6-ти до 9 тысяч зрителей, включая стоячие места в фанзоне. Билеты на песенное шоу довольно недорогие даже по украинским меркам – 15 и 20 €. Площадь крытого сооружения, построенного в 2002-м году тремя французскими архитекторами, – 9 500 м². Это самое большое крытое здание в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.



Сейчас в Ницце стоит теплая осенняя погода и температура не опускается ниже 12-14 градусов, так что все гости и участники детского Евровидения смогут прогуляться по набережной и насладиться морским пейзажем. Несмотря на репетиции и ежедневные занятия вокалом, у Насти Димид тоже было время пройтись под пальмами и попробовать настоящие французские круассаны. На Лазурный берег юная певица прилетела в понедельник самолетом из Польши, куда сутки ехала поездом из Украины. На вокзале в Киеве ей устроили торжественное прощание, а Укрзализныця даже транслировала песню "Квитка" для всех пассажиров и провожающих. Кроме вещей и нарядов, Настя захватила подарки для каждого участника конкурса. В маленькие коробочки с символикой Украины упакованы красно-белый (цвета Франции) цветок из бисера, брошка-цветок – как напоминание про песню "Квитка, а также флешка с песней, браслеты и сладости.



А чтобы выступление Насти Димид стало эффектным шоу, для подготовки яркого номера была задействована целая взрослая команда, которая специально для номера разработала современную компьютерную графику и прочие визуальные спецефекты, а также хореографию для Насти и юные танцоров. Как рассказал креативный директор национального отбора на Junior Eurovision, а также режиссер-постановщик Герман Ненов, в центре и самой концепции, и сказочного действа, которое развернется на сцене, будет магический цветок. И не только потому, что о нем поется в песне. "Цветок — это древний и невероятно мощный аутентичный символ украинского фольклора, — рассказал Герман в одном из интервью, — это знаковый образ нашей литературы. Если помните, во многих сюжетах народных историй и книг, которые читал каждый украинец, именно цветок обладает огромной магией добра. Это воплощение исцеляющей силы и всепобеждающей любви. В постановке, которую мы подготовили для Евровидения, цветок станет символом победы добра над злом, настоящей суперсилой, которой наделены все дети Украины".



Интересно, что на этой цветочной ноте креатив украинской команды не заканчивается, а точнее только начинается: специально для самой Анастасии была придумана ее личная суперсила, точнее чудесный образ, в котором она будет выступать на сцене. Для того, чтобы он был узнаваемым, а главное очень популярным среди подростков всего мира, было решено обратиться к популярным японским комиксам, и хитовым мультикам-аниме. Поэтому Настя исполнит не только песню "Квитка", но и роль украинской Сейлор Мун – маленькой волшебницы с большой душой и безграничной смелостью в сердце.

В отличие от японского прототипа в руках 9-летняя Настя будет держать не волшебную палочку, а специально сделанный для выступления магический жезл в форме традиционного украинского цветка – мальвы, которая с давних времен является оберегом дома и семьи, а также символом любви к родной земле и народу. Неслучайно же и в песне "Квитка" тоже поется о любви – матери к своему ребенку, о чувстве, которое может исцелять и побеждать.

"Мы постараемся удивить публику множеством визуальных фишек, а также элементами дополненной реальности. – рассказал на одной из пресс-конференций Герман Ненов, — Вообще для номера была прописана очень сложная и интересная световая партитура. Хотя бюджет номера достаточно скромный, потому что мы живем в военное время и сегодня у нас в стране другие приоритеты для использования государственных средств. Костюмы для Насти и балета создала стилистка Екатерина Беслик, а волшебный светящийся жезл сделали инженеры-маги из украинского МÜ production. Кстати, эта продакшн-студия является автором многих костюмов певицы Оли Поляковой, а также создала уникальный костюм "Берегиня" для красавицы Ангелины Усановой, которая в этом году представляла Украину конкурсе "Мисс Вселенная".

Голосование зрителей за лучшего исполнителя, который и станет победителем детского Евровидения-2023, будет традиционно проходить онлайн, причем в два этапа. Независимо от того, где вы находитесь, — в Украине или за границей – свой голос можно будет отдать на сайте конкурса JESC.TV. Старт – 24 ноября, в 21.00 вечера и до 26 ноября, до начала и во время шоу голосование прекратится, а после окончания концерта откроется снова, но только на 15 минут, окончательно решающих судьбу победителя.

Как считают украинские музыкальные эксперты и блогеры, у Насти и ее "Квитки" есть все шансы на победу. "Я уверена, что "Квитка" — отличный, можно даже сказать идеальный трек, формат которого полностью подходит для детского Евровидения, — поделилась своими мыслями в эфире одного из телеканалов популярная певица Jerry Heil. – Он невероятно легко запоминается, причем даже англоязычной аудиторией, которая ни слова не понимает на украинском. А в легком солнечном настроении песни есть потрясающий вайб".

Если же говорить о других исполнителях, то в этом году все участники – сильные, артистичные и обладают хорошим голосом. Например, от Эстонии, которая в этом году дебютирует на детском Евровидении, выступит юная певица ARHANNA (Сандра Арбма), вокал которой уже отметили зарубежные критики. Не остался без внимания и звонкий голос испанки Сандры Валеро – ей выпала честь открыть 26 ноября своим выступлением финальное шоу Junior Eurovision Song Contest. Уверенно держится на сцене и Зои Клозу, выступающая за хозяйку конкурса – Францию. В любом случае, все поющие в Ницце дети – настоящие герои. Не зря слово "Heroes" стало слоганом конкурса и частью его концепции. А еще – мощным отсылом к сотням тысяч украинских детей, которые каждый день проявляют мужество и стойкость…