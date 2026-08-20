Миллионы только на бумаге: Госкино удивило реальной цифрой финансирования украинских фильмов

Государственное агентство Украины по кино (Госкино) обнародовало официальные данные по финансированию национального кинематографа в 2026 году. Информация стала известна в ответе на официальный журналистский запрос информационного портала "Комментарии".

Кино в Украине

Согласно документу, в 2026 году в рамках бюджетной программы КПКИК 3806030 "Государственная поддержка кинематографии, в том числе документирование военных преступлений" на производство украинских лент заложено немалую сумму – 110 040,8 тысяч гривен.

Однако реальная картина с выплатами выглядит несколько иначе. По состоянию на дату ответа кинопроизводители фактически получили лишь меньшую часть запланированного бюджета – 30 371,2 тысячи гривен.

Несмотря на ограниченное текущее финансирование, украинская киноиндустрия продолжает активно работать. Ведомство сообщило, что сегодня на разных этапах производства находятся 64 кинопроекта, которые претендуют на государственную поддержку или уже получают ее.

Также издание "Комментарии" сообщало – тайна, которую продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде хранили сильнее государственных секретов Великобритании, кажется, наконец-то пролилась в свет. Пока фанаты спорили, кто заменит Дэниела Крейга, известный британский телеведущий и писатель Ричард Осман уронил фразу, мгновенно взорвавшую киномир.

Во время записи популярного подкаста The Rest Is Entertainment Осман совершенно спокойно и без колебаний назвал имя нового агента 007. По его словам, заветный смокинг уже примерил 36-летний шотландский актер Джек Лоуден.

Ранее "Комментарии" писали – звезда "Гарри Поттера" заработала на OnlyFans больше, чем в кино: что она показывает.



