ТОП-10 блюд, которые должны быть в вашем новогоднем меню

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Таисия Ерохина
Новогодняя ночь
подбирается все ближе. И чтобы вы не рылись в кулинарных книгах в поисках
нужных рецептов, портал "Комментарии" подобрал десять блюд, которые точно
нужно отведать за праздничным столом.
Фото из открытых источников
Удивить гостей и
родных можно простой и оригинальной закуской под названием "новогодний
сюрприз". Понадобятся грибы, сыр, куриное филе, колбаса, овощи и майонез. Ранее
мы подробно рассказали пошаговый
рецепт.
Попробуйте подать к праздничному столу традиционный салат оливье, но по оригинальному рецепту. Наш портал ранее поделился видеорецептом.
Еще один вкусный, но легкий в приготовлении салат из крабовых палочек с капустой и сыром, который точно придется ко вкусу вашим гостям в новогоднюю ночь, да и в любой другой праздник. На днях мы рассказали пошаговый рецепт приготовления этого салата.
Этот теплый салат
– находка для вегетарианца и тех, кто соблюдает пост. Салат с грибами и спаржей
пополнит запас витаминов, а также утолит сильный голод. Такой салат без
майонеза запросто станет украшением праздничного стола к Новому году или
Рождеству. Рецепт
блюда освоит даже новичок в кулинарии.
Красная рыба – один из традиционных акцентов новогоднего застолья в каждой семье. И чтобы не тратить на такую рыбу не самые бюджетные суммы, да еще волнуясь о том, где же ее засолили – лучше взять процесс засолки под свой контроль. Вашему вниманию необычный рецепт слабосоленого лосося с апельсином.
Запеченная в духовке утка – коронное блюдо праздничного стола. Узнайте потрясающий рецепт утки с пряностями и мандаринами.
Буженина из свинины с черносливом отлично дополнит ваше новогоднее меню и станет изысканным акцентом среди мясных блюд на праздничном столе. Ранее мы поделились рецептом сочной буженины в маринаде по-домашнему.
Ароматное сало,
приготовленное в духовке, украсит праздничный стол. Мы узнали семейный
рецепт украинского кулинара.
Имбирные пряники
– очень популярное лакомство в период рождественско-новогодних праздников. Рецепт
приготовления потребует немного времени, но результат приятно вас удивит.
Глинтвейн,
пожалуй, самый популярный напиток наступившего сезона. Без этого напитка не
обходится не одна прогулка и посиделки с друзьями в каком-нибудь уютном
заведении. Порадовать этим коктейлем вы можете своих гостей и дома. Узнайте, как
приготовить домашний глинтвейн с апельсином и мятой.
Напомним, наш
портал рассказал, в какую сумму украинцам обойдется в этом году новогодний
стол.
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