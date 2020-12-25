ТОП-10 блюд, которые должны быть в вашем новогоднем меню

Новогодняя ночь подбирается все ближе. И чтобы вы не рылись в кулинарных книгах в поисках нужных рецептов, портал "Комментарии" подобрал десять блюд, которые точно нужно отведать за праздничным столом.

Фото из открытых источников

Закуска





Удивить гостей и родных можно простой и оригинальной закуской под названием "новогодний сюрприз". Понадобятся грибы, сыр, куриное филе, колбаса, овощи и майонез. Ранее мы подробно рассказали пошаговый рецепт.

Салаты





Попробуйте подать к праздничному столу традиционный салат оливье, но по оригинальному рецепту. Наш портал ранее поделился видеорецептом.





Еще один вкусный, но легкий в приготовлении салат из крабовых палочек с капустой и сыром, который точно придется ко вкусу вашим гостям в новогоднюю ночь, да и в любой другой праздник. На днях мы рассказали пошаговый рецепт приготовления этого салата.





Этот теплый салат – находка для вегетарианца и тех, кто соблюдает пост. Салат с грибами и спаржей пополнит запас витаминов, а также утолит сильный голод. Такой салат без майонеза запросто станет украшением праздничного стола к Новому году или Рождеству. Рецепт блюда освоит даже новичок в кулинарии.

Рыба





Красная рыба – один из традиционных акцентов новогоднего застолья в каждой семье. И чтобы не тратить на такую рыбу не самые бюджетные суммы, да еще волнуясь о том, где же ее засолили – лучше взять процесс засолки под свой контроль. Вашему вниманию необычный рецепт слабосоленого лосося с апельсином.

Мясо





Запеченная в духовке утка – коронное блюдо праздничного стола. Узнайте потрясающий рецепт утки с пряностями и мандаринами.





Буженина из свинины с черносливом отлично дополнит ваше новогоднее меню и станет изысканным акцентом среди мясных блюд на праздничном столе. Ранее мы поделились рецептом сочной буженины в маринаде по-домашнему.





Ароматное сало, приготовленное в духовке, украсит праздничный стол. Мы узнали семейный рецепт украинского кулинара.

Десерт





Имбирные пряники – очень популярное лакомство в период рождественско-новогодних праздников. Рецепт приготовления потребует немного времени, но результат приятно вас удивит.

Напиток





Глинтвейн, пожалуй, самый популярный напиток наступившего сезона. Без этого напитка не обходится не одна прогулка и посиделки с друзьями в каком-нибудь уютном заведении. Порадовать этим коктейлем вы можете своих гостей и дома. Узнайте, как приготовить домашний глинтвейн с апельсином и мятой.

Напомним, наш портал рассказал, в какую сумму украинцам обойдется в этом году новогодний стол.

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