Аромат вас покорит: семейный рецепт запеченного сала

Вкуснейшее сало, запеченное в духовке, станет коронным блюдом любого праздничного стола. Знайте, чтобы получить настоящий деликатес, следует выбирать подчеревок с мясной прослойкой. Его можно заранее замариновать в простейшем маринаде. Кулинарный блог Bene Gusto поделился семейным рецептом ароматного запеченного сала в духовке. Фото: Bene Gusto

Для приготовления блюда понадобятся такие ингредиенты: 1 кг сала с прорезью (подчеревок), 2 ч.л соли, 2 ч.л смеси перцев, одна средняя головка чеснока и вода.

Сначала нужно натереть сало смесью соли и перца. Чеснок пропустите через пресс и равномерно распределите по салу. После накройте емкость пленкой и оставьте мариноваться на 6-8 часов.

Теперь запекайте сало в духовке при температуре 180 градусов. В форму налейте немного воды, чтобы сало на треть погрузилось в жидкость. Первые 30 минут следует запекать под фольгой. Затем уберите фольгу и запекайте еще 20 минут. После этого переверните сало на другую сторону и запекайте последние 20 мин.

Перед подачей сало следует охладить в холодильнике.

Приятного аппетита!





Добавим, что запеченное сало, как и соленое, может хранится около месяца в холодильнике и до года в морозилке. Но важно не допускать повторного замораживания сала. Поэтому нужно разделить его на порционные куски.

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