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Аромат вас покорит: семейный рецепт запеченного сала

Ароматное сало, приготовленное в духовке, украсит праздничный стол

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Вкуснейшее сало, запеченное в духовке, станет коронным блюдом любого праздничного стола. Знайте, чтобы получить настоящий деликатес, следует выбирать подчеревок с мясной прослойкой. Его можно заранее замариновать в простейшем маринаде. Кулинарный блог Bene Gusto поделился семейным рецептом ароматного запеченного сала в духовке.

Аромат вас покорит: семейный рецепт запеченного сала

Фото: Bene Gusto

Для приготовления блюда понадобятся такие ингредиенты: 1 кг сала с прорезью (подчеревок), 2 ч.л соли, 2 ч.л смеси перцев, одна средняя головка чеснока и вода.

Сначала нужно натереть сало смесью соли и перца. Чеснок пропустите через пресс и равномерно распределите по салу. После накройте емкость пленкой и оставьте мариноваться на 6-8 часов.

Теперь запекайте сало в духовке при температуре 180 градусов. В форму налейте немного воды, чтобы сало на треть погрузилось в жидкость. Первые 30 минут следует запекать под фольгой. Затем уберите фольгу и запекайте еще 20 минут. После этого переверните сало на другую сторону и запекайте последние 20 мин.

Перед подачей сало следует охладить в холодильнике.

Приятного аппетита!


Добавим, что запеченное сало, как и соленое, может хранится около месяца в холодильнике и до года в морозилке. Но важно не допускать повторного замораживания сала. Поэтому нужно разделить его на порционные куски.

Ранее портал "Комментарии" писал, что запеченная в духовке утка – коронное блюдо праздничного стола. Утка в сидре с мандаринами и яблоками покорит всех гостей. Узнайте пошаговый рецепт главного блюда праздничного стола – запеченной утки в духовке.


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Источник: https://www.bene-gusto.com/zapechennoye-salo-v-dukhovke/
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