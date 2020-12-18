«Новогодний сюрприз»: пошаговый рецепт вкусной закуски

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Светлана Шкурупий
На пороге Новый год и, если вы еще не знаете, что ставить на праздничный стол, тогда ловите необычную и очень вкусную идею. Удивить гостей и родных можно простой и оригинальной закуской под названием "новогодний сюрприз". Что понадобиться для рецепта?
рецепт вкусной закуски на Новый год
Ингредиенты: 150 г грибов (шампиньоны), 12 картофелин, 200 г сыра, 150 г куриного филе, 250 г колбасы, 12 шт. бекона, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, соль и перец (по вкусу).
Способ приготовления: сначала помойте грибы и мелко их нарежьте кубиками, и чем мельче, тем лучше. То же самое сделайте и с куриным филе. Поставьте на огонь сковородку, добавьте растительное масло и пожарьте филе, добавив соли и перца. Когда мясо будет готовым, переложите его на бумажное полотенце. Далее пожарьте грибы, немного посолив.
Возьмите две глубокие мисочки. В одну нарежьте мелкими кубиками ветчину, добавьте половину грибов, 50 г натертого сыра и майонез, а во вторую — куриное филе, вторую половину грибов, 50 г сыра и сметану. Тщательно перемешайте ингредиенты своих начинок. Каждую начинку поделите на 6 равных частей и сделайте из нее шарики, в некоторые из них положите курагу, чернослив или орешек, чтобы сделать сюрприз гостям.
Далее очистите вареный картофель, для блюда больше подойдут клубни среднего размера, чтобы длины бекона хватило, чтобы их обернуть. С одной стороны картофеля сделайте срез, чтобы он хорошо стоял, а потом разрежьте его пополам. В каждой из частей аккуратно вырежьте половину. Углубление делайте такое, чтобы поместился шарик с начинкой. Положите начинку внутрь одной половинки картофеля и закройте его другой половинкой, потом обмотайте беконом, зафиксировав края зубочисткой.
Выставьте картофель в форму для кексов, потому что в ней запекать блюдо будет очень удобно, но можно и просто поставить на противень. Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку, через 30 минут посыпьте картофель сыром, и поставьте запекаться еще на 15 минут. Все, закуска готова, можно подавать к столу. Приятного аппетита!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на новогодний стол приготовить необычную закуску в форме мандаринок.
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