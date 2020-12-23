Коронное блюдо праздничного стола: рецепт сочной буженины

Язык
Coinspot 23.12.2020
BTC/USD
23580.10
ETH/USD
609.99
LTC/USD
109.13
НБУ 23.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Буженина из свинины
с черносливом отлично дополнит ваше новогоднее меню и станет изысканным
акцентом среди мясных блюд на праздничном столе. Рецептом сочной буженины в
маринаде по-домашнему поделился кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Для приготовления
блюда потребуются следующие ингредиенты: 1,5 кг свинины, 50 г чернослива, одна
крупная морковь, одна головка чеснока, половина лимона, 1 ст. л меда, перец и соль
– по вкусу.
Сначала следует
промыть мясо и просушить его бумажным полотенцем. Теперь длинным ножом делаем
глубокие надрезы вдоль мясных волокон. Знайте, что так готовое мясо будет
красиво выглядеть в разрезе и не развалится при нарезании. В разрезы нужно заложить
порезанную морковь, чернослив и чеснок.
Затем мясо со
всех сторон натираем солью и перцем, поливаем соком половины лимона и смазываем
медом. Оставляем мясо на пару часов, чтобы оно хорошо замариновалось. Если
будете оставлять на ночь, то лучше поместите в холодильник. А на пару часов
можно оставить мариноваться и при комнатной температуре.
Далее заматываем мясо
плотно в фольгу, укладываем в просторную форму и запекаем при температуре 180
градусов в течении двух-двух с половиной часов.
Блюдо готово! Приятного аппетита!
Ранее портал "Комментарии"
писал, что вкуснейшее
сало, запеченное в духовке, станет коронным блюдом любого праздничного
стола. Знайте, чтобы получить настоящий деликатес, следует выбирать подчеревок
с мясной прослойкой. Его можно заранее замариновать в простейшем маринаде. Украинский
кулинар рассказал семейный рецепт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости