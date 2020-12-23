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Коронное блюдо праздничного стола: рецепт сочной буженины

Буженина из свинины в сочном маринаде точно понравится вашим гостям

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Буженина из свинины с черносливом отлично дополнит ваше новогоднее меню и станет изысканным акцентом среди мясных блюд на праздничном столе. Рецептом сочной буженины в маринаде по-домашнему поделился кулинарный портал Bene Gusto.

Коронное блюдо праздничного стола: рецепт сочной буженины

Фото: Bene Gusto

Для приготовления блюда потребуются следующие ингредиенты: 1,5 кг свинины, 50 г чернослива, одна крупная морковь, одна головка чеснока, половина лимона, 1 ст. л меда, перец и соль – по вкусу.

Сначала следует промыть мясо и просушить его бумажным полотенцем. Теперь длинным ножом делаем глубокие надрезы вдоль мясных волокон. Знайте, что так готовое мясо будет красиво выглядеть в разрезе и не развалится при нарезании. В разрезы нужно заложить порезанную морковь, чернослив и чеснок.

Затем мясо со всех сторон натираем солью и перцем, поливаем соком половины лимона и смазываем медом. Оставляем мясо на пару часов, чтобы оно хорошо замариновалось. Если будете оставлять на ночь, то лучше поместите в холодильник. А на пару часов можно оставить мариноваться и при комнатной температуре.

Далее заматываем мясо плотно в фольгу, укладываем в просторную форму и запекаем при температуре 180 градусов в течении двух-двух с половиной часов.

Блюдо готово! Приятного аппетита!


Ранее портал "Комментарии" писал, что вкуснейшее сало, запеченное в духовке, станет коронным блюдом любого праздничного стола. Знайте, чтобы получить настоящий деликатес, следует выбирать подчеревок с мясной прослойкой. Его можно заранее замариновать в простейшем маринаде. Украинский кулинар рассказал семейный рецепт.


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Источник: https://www.bene-gusto.com/buzhenina-iz-svininy/
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