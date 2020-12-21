Главный новогодний салат: оливье по-старинному рецепту

Язык
Coinspot 21.12.2020
BTC/USD
22799.77
ETH/USD
614.30
LTC/USD
105.58
НБУ 21.12.2020
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Оливье – один из
обязательных салатов на праздничном столе в новогоднюю ночь. Рецепт блюда был
придуман в 1860-х годах и принадлежит шеф-повару московского ресторана "Эрмитаж"
французу Люсьену Оливье. Изначально в состав салата входили картофель, свежие огурцы,
жареный рябчик, каперсы и оливки. А для заправки классического оливье
использовали соусы "Провансаль" и "Кабуль". Рецептом оригинального оливье, но в котором, правда, вместо дефицитных рябчиков — говяжий язык, поделился кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Салат: 5
картофелин (около 450 г), 300 г вареного говяжьего языка, 1-2 свежих огурца, 50
г оливок, 30 г каперсов, 200 г майонеза на перепелиных яйцах.
Майонез: 5
перепелиных яиц, 200 г растительного масла, 1 ст.л лимонного сока, 1 ч.л
сахара, 1/2 ч.л соли, 1/2 ч.л горчицы, перец по вкусу.
Сначала отдельно
отварите картофель и говяжий язык, добавьте специи для аромата.
Далее нарежьте
кубиками очищенный картофель, язык и огурец. Оливки можно добавить целиком, а
можно и порезать. Отправьте в миску также каперсы. Посолите и поперчите по
вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте и можете подавать к столу.
Для приготовления заправки на перепелиных яйцах в чашу блендера нужно заложить все ингредиенты. Погрузите ручной блендер в чашу таким образом, чтобы конус с ножом полностью накрыл желтки. Включите режим "турбо", если такого нет — максимальную скорость, и около 5-10 секунд (в зависимости от мощности вашего блендера) держите неподвижно, пока на дне не появится эмульсия. Теперь можно немного приподымать ножку, пока все масло не соединится с полученной массой. Достаточно будет 30-40 секунд, чтобы приготовить этот соус.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, как
засолить красную рыбу к новогоднему столу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости