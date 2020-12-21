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Главный новогодний салат: оливье по-старинному рецепту

Попробуйте подать к праздничному столу традиционный салат оливье, но по оригинальному рецепту

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Оливье – один из обязательных салатов на праздничном столе в новогоднюю ночь. Рецепт блюда был придуман в 1860-х годах и принадлежит шеф-повару московского ресторана "Эрмитаж" французу Люсьену Оливье. Изначально в состав салата входили картофель, свежие огурцы, жареный рябчик, каперсы и оливки. А для заправки классического оливье использовали соусы "Провансаль" и "Кабуль". Рецептом оригинального оливье, но в котором, правда,  вместо дефицитных рябчиков — говяжий язык, поделился кулинарный портал Bene Gusto.

Главный новогодний салат: оливье по-старинному рецепту

Фото: Bene Gusto

Салат: 5 картофелин (около 450 г), 300 г вареного говяжьего языка, 1-2 свежих огурца, 50 г оливок, 30 г каперсов, 200 г майонеза на перепелиных яйцах.

Майонез: 5 перепелиных яиц, 200 г растительного масла, 1 ст.л лимонного сока, 1 ч.л сахара, 1/2 ч.л соли, 1/2 ч.л горчицы, перец по вкусу.

Сначала отдельно отварите картофель и говяжий язык, добавьте специи для аромата.

Далее нарежьте кубиками очищенный картофель, язык и огурец. Оливки можно добавить целиком, а можно и порезать. Отправьте в миску также каперсы. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте и можете подавать к столу.

Для приготовления заправки на перепелиных яйцах в чашу блендера нужно заложить все ингредиенты. Погрузите ручной блендер в чашу таким образом, чтобы конус с ножом полностью накрыл желтки. Включите режим "турбо", если такого нет — максимальную скорость, и около 5-10 секунд (в зависимости от мощности вашего блендера) держите неподвижно, пока на дне не появится эмульсия. Теперь можно немного приподымать ножку, пока все масло не соединится с полученной массой. Достаточно будет 30-40 секунд, чтобы приготовить этот соус.


Ранее портал "Комментарии" рассказал, как засолить красную рыбу к новогоднему столу.


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Источник: https://www.bene-gusto.com/salat-olive-originalnyy-retsept/
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