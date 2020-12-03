kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19405.72

ETH/USD

614.91

LTC/USD

90.66

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Сытно и полезно: рецепт постного салата
commentss НОВОСТИ Все новости

Сытно и полезно: рецепт постного салата

Такой теплый салат с грибами и спаржей наверняка утолит голод

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Этот теплый салат – находка для вегетарианца и тех, кто соблюдает пост. Салат с грибами и спаржей пополнит запас витаминов, а также утолит сильный голод. Такой салат без майонеза запросто станет украшением праздничного стола к Новому году или Рождеству. Пошаговый рецепт приготовления блюда опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Сытно и полезно: рецепт постного салата

Фото: Bene Gusto

Необходимы следующие ингредиенты: 500 г спаржевой фасоли, 300 г шампиньонов, один болгарский перец, одна средняя луковица, один пучок рукколы, один лимон, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Сначала нужно нарезать лук и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Далее сюда же отправить спаржевую фасоль и, помешивая, обжарить вместе с луком. Теперь посолите, поперчите и пересыпьте готовую массу из фасоли и лука в миску.

Затем на этой же сковороде следует обжарить шампиньоны, предварительно подготовленные к жарке. Посолите и поперчите их также на сковороде.

После нужно нарезать болгарский перец крупными кубиками и отправить в миску к грибам и спарже. Сюда же добавьте рукколу. Теперь салат сбрызните соком половины лимона и перемешайте. Теплый салат с грибами и рукколой готов! Приятного аппетита!


Ранее портал "Комментарии" поделился рецептом витаминного салата. Сейчас наступил тот период времени, когда нашему организму особенно нужны витамины. Не спешите мчаться за ними в аптеку. К тому же, почерпнуть витамины можно не только из фруктов, но и из овощей. Тем более, что сезонные овощи сохраняют даже в запеченном виде большинство своих полезных веществ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bene-gusto.com/salat-s-gribami-i-sparzhey/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ