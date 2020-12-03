Сытно и полезно: рецепт постного салата

Этот теплый салат – находка для вегетарианца и тех, кто соблюдает пост. Салат с грибами и спаржей пополнит запас витаминов, а также утолит сильный голод. Такой салат без майонеза запросто станет украшением праздничного стола к Новому году или Рождеству. Пошаговый рецепт приготовления блюда опубликовал кулинарный портал Bene Gusto. Фото: Bene Gusto

Необходимы следующие ингредиенты: 500 г спаржевой фасоли, 300 г шампиньонов, один болгарский перец, одна средняя луковица, один пучок рукколы, один лимон, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Сначала нужно нарезать лук и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Далее сюда же отправить спаржевую фасоль и, помешивая, обжарить вместе с луком. Теперь посолите, поперчите и пересыпьте готовую массу из фасоли и лука в миску.

Затем на этой же сковороде следует обжарить шампиньоны, предварительно подготовленные к жарке. Посолите и поперчите их также на сковороде.

После нужно нарезать болгарский перец крупными кубиками и отправить в миску к грибам и спарже. Сюда же добавьте рукколу. Теперь салат сбрызните соком половины лимона и перемешайте. Теплый салат с грибами и рукколой готов! Приятного аппетита!





Ранее портал "Комментарии" поделился рецептом витаминного салата. Сейчас наступил тот период времени, когда нашему организму особенно нужны витамины. Не спешите мчаться за ними в аптеку. К тому же, почерпнуть витамины можно не только из фруктов, но и из овощей. Тем более, что сезонные овощи сохраняют даже в запеченном виде большинство своих полезных веществ.

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