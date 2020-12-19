К новогоднему столу: как засолить красную рыбу (ВИДЕОРЕЦЕПТ)

Грядут новогодние праздники. И уже многие в предвкушении празднований перелистывают страницы поваренных книг, перечитывая рецепты приготовления вкусных закусок и горячих блюд. Конечно же, праздничное меню не обойдется и без рыбных вкусностей. Красная рыба – один из традиционных акцентов новогоднего застолья в каждой семье. И чтобы не тратить на такую рыбу не самые бюджетные суммы, да еще волнуясь о том, где же ее засолили – лучше взять процесс засолки под свой контроль. Самому засолить красную рыбу на новогодний стол в домашних условиях под силу даже новичкам в кулинарном деле. Необычный рецепт слабосоленого лосося с апельсином рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Потребуются следующие ингредиенты: 500 г филе лосося, один крупный апельсин, пучок укропа, 2 ст.л соли, 1 ст.л сахара и 1 ч.л молотого перца.

Сначала нужно промыть и просушить филе красной рыбы.

Теперь нарезаем апельсины кружечками. Укроп нужно порубить. Вместе с ним смешать соль, сахар и перец в отдельной емкости.

Далее расстилаем на столе пищевую пленку. Укладываем на нее шар апельсинов, посыпаем смесью соли, сахара и перца, добавляем треть укропа и укладываем кусок рыбы. Затем повторяем процедуру, пока не выложим всю рыбу и специи. Туго заматываем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.

Все, малосоленый лосось готов! Приятного аппетита!





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