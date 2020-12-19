К новогоднему столу: как засолить красную рыбу (ВИДЕОРЕЦЕПТ)

Язык
Coinspot 19.12.2020
BTC/USD
23044.26
ETH/USD
654.72
LTC/USD
107.98
НБУ 19.12.2020
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
34.49
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Грядут новогодние
праздники. И уже многие в предвкушении празднований перелистывают страницы
поваренных книг, перечитывая рецепты приготовления вкусных закусок и горячих
блюд. Конечно
же, праздничное меню не обойдется и без рыбных вкусностей. Красная рыба – один из
традиционных акцентов новогоднего застолья в каждой семье. И чтобы не тратить
на такую рыбу не самые бюджетные суммы, да еще волнуясь о том, где же ее засолили
– лучше взять процесс засолки под свой контроль. Самому засолить красную рыбу
на новогодний стол в домашних условиях под силу даже новичкам в кулинарном деле.
Необычный рецепт слабосоленого лосося с апельсином рассказал кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Потребуются
следующие ингредиенты: 500 г филе лосося, один крупный апельсин, пучок укропа,
2 ст.л соли, 1 ст.л сахара и 1 ч.л молотого перца.
Сначала нужно промыть
и просушить филе красной рыбы.
Теперь нарезаем апельсины
кружечками. Укроп нужно порубить. Вместе с ним смешать соль, сахар и перец в
отдельной емкости.
Далее расстилаем
на столе пищевую пленку. Укладываем на нее шар апельсинов, посыпаем смесью
соли, сахара и перца, добавляем треть укропа и укладываем кусок рыбы. Затем
повторяем процедуру, пока не выложим всю рыбу и специи. Туго заматываем в
пленку и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.
Все, малосоленый лосось готов! Приятного аппетита!
Ранее портал "Комментарии"
поделился идеей вкусного, но легкого
в приготовлении салата, который точно придется ко вкусу вашим гостям в
новогоднюю ночь, да и в любой другой праздник. Пошаговый рецепт приготовления
салата из крабовых палочек с капустой и сыром можно узнать в видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости