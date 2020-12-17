Легкий и вкусный салат к Новому году: пошаговый рецепт

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Таисия Ерохина
Период предновогодней
суеты и хлопот уже стартовал. Самое время задуматься о том, каким будет
новогоднее меню. Предлагаем идею вкусного, но легкого в приготовлении салата,
который точно придется ко вкусу вашим гостям в новогоднюю ночь, да и в любой
другой праздник. Пошаговый рецепт приготовления салата из крабовых палочек с
капустой и сыром рассказал кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Понадобятся такие
ингредиенты: десять яиц, 300 г консервированной кукурузы, 240 г крабовых
палочек, 250 г майонеза, 200 г белокочанной или пекинской капусты, 80 г
твердого сыра и соль по вкусу.
Сначала нужно
вкрутую отварить яйца. Очистите их.
Затем нарежьте
мелкими кубиками яйца и крабовые палочки. Отправляйте эти ингредиенты в большую
миску.
Теперь на крупной
терке натрите твердый сыр и белокочанную или пекинскую капусту. Их также
отправляем в миску. Туда же высыпаем консервированную кукурузу.
В качестве соуса для салата используется майонез.
По желанию, можно
взять домашний майонез. Ранее портал "Комментарии" назвал три шага к идеальному
соусу и рассказал, как сделать вкуснейший майонез
в домашних условиях. Ведь многие хозяйки знают, что "магазинный"
майонез достаточно калорийный и содержит очень мало полезных веществ. Но если
вы не хотите отказаться от этого соуса, тогда приготовьте его самостоятельно.
Также мы делились
пошаговым рецептом приготовления
имбирных пряников – еще одно популярное лакомство в период
рождественско-новогодних праздников. Ярко разукрашенные пряники могут быть
отличным дополнением к подарку.
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