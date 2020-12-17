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Главная Новости Досуг рецепты Легкий и вкусный салат к Новому году: пошаговый рецепт
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Легкий и вкусный салат к Новому году: пошаговый рецепт

Этот салат отлично впишется в новогоднее меню

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Период предновогодней суеты и хлопот уже стартовал. Самое время задуматься о том, каким будет новогоднее меню. Предлагаем идею вкусного, но легкого в приготовлении салата, который точно придется ко вкусу вашим гостям в новогоднюю ночь, да и в любой другой праздник. Пошаговый рецепт приготовления салата из крабовых палочек с капустой и сыром рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Легкий и вкусный салат к Новому году: пошаговый рецепт

Фото: Bene Gusto

Понадобятся такие ингредиенты: десять яиц, 300 г консервированной кукурузы, 240 г крабовых палочек, 250 г майонеза, 200 г белокочанной или пекинской капусты, 80 г твердого сыра и соль по вкусу.

Сначала нужно вкрутую отварить яйца. Очистите их.

Затем нарежьте мелкими кубиками яйца и крабовые палочки. Отправляйте эти ингредиенты в большую миску.

Теперь на крупной терке натрите твердый сыр и белокочанную или пекинскую капусту. Их также отправляем в миску. Туда же высыпаем консервированную кукурузу.

В качестве соуса для салата используется майонез.


По желанию, можно взять домашний майонез. Ранее портал "Комментарии" назвал три шага к идеальному соусу и рассказал, как сделать вкуснейший майонез в домашних условиях. Ведь многие хозяйки знают, что "магазинный" майонез достаточно калорийный и содержит очень мало полезных веществ. Но если вы не хотите отказаться от этого соуса, тогда приготовьте его самостоятельно.

Также мы делились пошаговым рецептом приготовления имбирных пряников – еще одно популярное лакомство в период рождественско-новогодних праздников. Ярко разукрашенные пряники могут быть отличным дополнением к подарку.


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Источник: https://www.bene-gusto.com/salat-iz-krabovih-palochek-kapusti/
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