Легкий и вкусный салат к Новому году: пошаговый рецепт

Период предновогодней суеты и хлопот уже стартовал. Самое время задуматься о том, каким будет новогоднее меню. Предлагаем идею вкусного, но легкого в приготовлении салата, который точно придется ко вкусу вашим гостям в новогоднюю ночь, да и в любой другой праздник. Пошаговый рецепт приготовления салата из крабовых палочек с капустой и сыром рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Понадобятся такие ингредиенты: десять яиц, 300 г консервированной кукурузы, 240 г крабовых палочек, 250 г майонеза, 200 г белокочанной или пекинской капусты, 80 г твердого сыра и соль по вкусу.

Сначала нужно вкрутую отварить яйца. Очистите их.

Затем нарежьте мелкими кубиками яйца и крабовые палочки. Отправляйте эти ингредиенты в большую миску.

Теперь на крупной терке натрите твердый сыр и белокочанную или пекинскую капусту. Их также отправляем в миску. Туда же высыпаем консервированную кукурузу.

В качестве соуса для салата используется майонез.





По желанию, можно взять домашний майонез. Ранее портал "Комментарии" назвал три шага к идеальному соусу и рассказал, как сделать вкуснейший майонез в домашних условиях. Ведь многие хозяйки знают, что "магазинный" майонез достаточно калорийный и содержит очень мало полезных веществ. Но если вы не хотите отказаться от этого соуса, тогда приготовьте его самостоятельно.

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