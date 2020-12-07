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Главное блюдо праздничного стола: рецепт запеченной утки в духовке

Утка в сидре с мандаринами и яблоками покорит всех гостей

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Запеченная в духовке утка – коронное блюдо праздничного стола. Потрясающий рецепт утки с пряностями и мандаринами опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Главное блюдо праздничного стола: рецепт запеченной утки в духовке

Фото: Bene Gusto

Понадобятся такие ингредиенты: 1 утка (около 2 кг), 500 мл сидра, 4 крупных мандарина, 3 яблока, 2 веточки свежего розмарина, 1 соцветие бадьяна, 1 палочка корицы, соль и перец.

Утку помойте и просушите. При необходимости уберите остатки перьев. Удалите шею и крайнюю фалангу на крыльях – при запекании она быстро зажаривается.

Утиную тушку натрите смесью соли и перца. В сотейник вылейте сидр, выдавите сок двух мандаринов, добавьте розмарин, палочку корицы и бадьян. Поставьте на плиту и подогрейте на среднем огне, чтобы специи раскрылись и отдали аромат сидру. Кипятить смесь не нужно.

Залейте утку ароматным сидром со специями и отправьте мариноваться на два-три часа. Через время переверните тушку, чтобы мясо равномерно промариновалось со всех сторон.

Когда мясо замаринуется, слейте жидкость. Начините утку яблоками и мандаринами и "зашейте" тушку. Если у вас нет специальных кулинарных нитей и иглы, можно сделать это при помощи зубочисток. Прокалываем кожу с двух сторон перпендикулярно разрезу на расстоянии около 1-2 сантиметров. Затем стягиваем зубочистки при помощи плотной нитки.

Запекайте 1,5-2 часа при температуре 180 градусов. Если утка быстро зарумянится, но не успеет приготовиться, можно прикрыть ее сверху фольгой. Перед подачей уберите нить и зубочистки. Приятного аппетита!


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Источник: https://www.bene-gusto.com/utka-s-mandarinami-v-dukhovke/
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