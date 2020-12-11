Рождественский домашний глинтвейн: пошаговый рецепт

Глинтвейн, пожалуй, самый популярный напиток наступившего сезона. Без этого напитка не обходится не одна прогулка и посиделки с друзьями в каком-нибудь уютном заведении. Порадовать этим коктейлем вы можете своих гостей и дома. Глинтвейн готовится легко и недолго. Аромат горячего напитка с пылу с жару наполнит ваш дом, а насыщенный вкус покорит всех с первого глотка. Как приготовить домашний глинтвейн с апельсином и мятой рассказал кулинарный блог Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Для приготовления напитка понадобятся такие ингредиенты: 500 мл сухого белого вина, один апельсин, 1 ч.л молотого мускатного ореха, 1 ч.л молотой корицы, три веточки свежей мяты и 1 ст.л меда.

Сначала в кастрюлю с толстым дном выливаем вино и ставим на медленный огонь. Затем добавляем сок половины апельсина, а вторую половинку нарезаем кружочками и также отправляем к вину.

После сюда же закладываем специи: молотый мускатный орех и корицу, а также свежую мяту. Теперь накрываем крышкой и томим 5-7 минут на медленном огне. Следите, чтобы вино не закипело. Оно должно лишь хорошо прогреться и вобрать аромат и вкус специй.

Далее отставляем посуду с огня и добавляем мед. Напиток процеживаем в стаканы и подаем с фруктами, сыром или печеньем.

Приятного аппетита!





Как писал портал "Комментарии" ранее, в холодную погоду нужно согреваться вкусными напитками, одним из которых является глинтвейн. В умеренных количествах он помогает организму, в частности укрепляет иммунитет, повышая его сопротивляемость к сезонным вирусам. Можете попробовать приготовить еще один вариант этого популярного напитка: рецепт ароматного глинтвейна с медом.

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