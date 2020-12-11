Рождественский домашний глинтвейн: пошаговый рецепт

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Таисия Ерохина
Глинтвейн,
пожалуй, самый популярный напиток наступившего сезона. Без этого напитка не
обходится не одна прогулка и посиделки с друзьями в каком-нибудь уютном
заведении. Порадовать этим коктейлем вы можете своих гостей и дома. Глинтвейн
готовится легко и недолго. Аромат горячего напитка с пылу с жару наполнит ваш
дом, а насыщенный вкус покорит всех с первого глотка. Как приготовить
домашний глинтвейн с апельсином и мятой рассказал кулинарный блог Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Для приготовления
напитка понадобятся такие ингредиенты: 500 мл сухого белого вина, один
апельсин, 1 ч.л молотого мускатного ореха, 1 ч.л молотой корицы, три веточки
свежей мяты и 1 ст.л меда.
Сначала в
кастрюлю с толстым дном выливаем вино и ставим на медленный огонь. Затем добавляем
сок половины апельсина, а вторую половинку нарезаем кружочками и также
отправляем к вину.
После сюда же
закладываем специи: молотый мускатный орех и корицу, а также свежую мяту. Теперь
накрываем крышкой и томим 5-7 минут на медленном огне. Следите, чтобы вино не
закипело. Оно должно лишь хорошо прогреться и вобрать аромат и вкус специй.
Далее отставляем
посуду с огня и добавляем мед. Напиток процеживаем в стаканы и подаем с
фруктами, сыром или печеньем.
Приятного аппетита!
Как писал портал "Комментарии"
ранее, в холодную погоду нужно согреваться вкусными напитками, одним из которых
является глинтвейн. В умеренных количествах он помогает организму, в частности
укрепляет иммунитет, повышая его сопротивляемость к сезонным вирусам. Можете
попробовать приготовить еще один вариант этого популярного напитка: рецепт
ароматного глинтвейна с медом.
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