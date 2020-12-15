Ярко и празднично: рецепт имбирных пряников

Имбирные пряники – еще одно популярное лакомство в период рождественско-новогодних праздников. Рецепт приготовления рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Ингредиенты для теста: 350 г муки, 200 г сахара, 175 мл кипятка, 100 г сливочного масла, 1 желток, 1/2 ч.л соли, 1/3 ч.л соды и 1 ч.л специй.

Пропорции специй: 1,5 ч.л корицы, 1 ч.л имбиря, 1 ч.л мускатного ореха, 1/2 ч.л зерен кардамона, 1/4 ч.л розового перца, 5 соцветий гвоздики.

Айсинг: 250 г сахарной пудры, 1 белок, 1 ст.л лимонного сока и краситель по желанию.

Специи. Смешайте в ступке или любым доступным способом все ингредиенты, но для рецепта нам потребуется лишь одна ложка смеси (остальное можно отложить или добавить в глинтвейн).

Тесто. Сахар всыпьте в просторную кастрюлю с толстым дном. Ставьте на медленный огонь. Ждите, пока сахар не расплавится, не перемешивайте, чтобы карамель не взялась комком. Можно аккуратно струшивать сахар, приподымая посуду.

Когда сахар превратится в карамель, аккуратно порциями добавьте кипяток и хорошо размешайте.

Отправьте в нашу смесь масло и ждите, пока оно растает. Затем добавьте соду. Масса начнет пениться, потому посуду заранее берите побольше. Всыпьте смесь специй и отставьте с огня. Дайте массе настояться пару минут и перелейте в большую миску.

Просейте в жидкую смесь половину муки и хорошо перемешайте ложкой или лопаткой. Затем отправьте к тесту яичный желток и перемешайте. Просейте остаток муки и равномерно распределите ее по тесту.

Выложите еще липкое тесто на припорошенный мукой стол и вымешайте, подсыпая понемногу муки. Не переборщите, тесто может немного прилипать к рукам. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше тесто будет лежать, тем более тонкий аромат специй будет в готовых пряниках.

Готовое тесто раскатайте до толщины 5 мм, выдавите нужную форму, выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 10-15 минут при температуре 180 градусов. Время выпекания зависит от размера пряника. Чем дольше держать пряники в духовке, тем суше они будут.

Айсинг. Сахарную пудру высыпьте в миску, влейте белок и растирайте массу миксером, пока пудра не соединится с белком. Добавьте лимонный сок и еще минуту вымешивайте. Белый айсинг готов!

Чтобы приготовить цветную глазурь для заливки, добавьте к белой белково-сахарной смеси краситель и немного воды. Консистенция глазури должна быть текучая, но тянущаяся, чтобы она хорошо заполняла узор на прянике. Глазурь вылейте в кондитерский мешок и можете украшать пряники.

При помощи белой глазури очертите контур, чтобы цветная заливка не выливалась. И рисуйте узоры на свое усмотрение. На цветную глазурь также можно наносить надписи, дождитесь пока заливка немного схватится и смело пишите пожелания.





Ранее мы поделились рецептом рождественского домашнего глинтвейна.

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