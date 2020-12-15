Ярко и празднично: рецепт имбирных пряников

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Таисия Ерохина
Имбирные пряники –
еще одно популярное лакомство в период рождественско-новогодних праздников.
Рецепт приготовления рассказал кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Ингредиенты для теста:
350 г муки, 200 г сахара, 175 мл кипятка, 100 г сливочного масла, 1 желток, 1/2
ч.л соли, 1/3 ч.л соды и 1 ч.л специй.
Пропорции специй:
1,5 ч.л корицы, 1 ч.л имбиря, 1 ч.л мускатного ореха, 1/2 ч.л зерен кардамона,
1/4 ч.л розового перца, 5 соцветий гвоздики.
Айсинг: 250 г
сахарной пудры, 1 белок, 1 ст.л лимонного сока и краситель по желанию.
Специи. Смешайте
в ступке или любым доступным способом все ингредиенты, но для рецепта нам потребуется
лишь одна ложка смеси (остальное можно отложить или добавить в глинтвейн).
Тесто. Сахар
всыпьте в просторную кастрюлю с толстым дном. Ставьте на медленный огонь.
Ждите, пока сахар не расплавится, не перемешивайте, чтобы карамель не взялась
комком. Можно аккуратно струшивать сахар, приподымая посуду.
Когда сахар
превратится в карамель, аккуратно порциями добавьте кипяток и хорошо размешайте.
Отправьте в нашу
смесь масло и ждите, пока оно растает. Затем добавьте соду. Масса начнет пениться, потому посуду заранее берите побольше. Всыпьте смесь специй и
отставьте с огня. Дайте массе настояться пару минут и перелейте в большую
миску.
Просейте в жидкую
смесь половину муки и хорошо перемешайте ложкой или лопаткой. Затем отправьте к
тесту яичный желток и перемешайте. Просейте остаток муки и равномерно
распределите ее по тесту.
Выложите еще
липкое тесто на припорошенный мукой стол и вымешайте, подсыпая понемногу муки.
Не переборщите, тесто может немного прилипать к рукам. Заверните его в пищевую
пленку и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше тесто будет лежать,
тем более тонкий аромат специй будет в готовых пряниках.
Готовое тесто
раскатайте до толщины 5 мм, выдавите нужную форму, выложите на застеленный
пергаментом противень. Выпекайте 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Время выпекания зависит от размера пряника. Чем дольше держать пряники в
духовке, тем суше они будут.
Айсинг. Сахарную
пудру высыпьте в миску, влейте белок и растирайте массу миксером, пока пудра не
соединится с белком. Добавьте лимонный сок и еще минуту вымешивайте. Белый
айсинг готов!
Чтобы приготовить
цветную глазурь для заливки, добавьте к белой белково-сахарной смеси краситель
и немного воды. Консистенция глазури должна быть текучая, но тянущаяся, чтобы
она хорошо заполняла узор на прянике. Глазурь вылейте в кондитерский мешок и
можете украшать пряники.
При помощи белой глазури очертите контур, чтобы цветная заливка не выливалась. И рисуйте узоры на свое усмотрение. На цветную глазурь также можно наносить надписи, дождитесь пока заливка немного схватится и смело пишите пожелания.
Ранее мы
поделились рецептом рождественского
домашнего глинтвейна.
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