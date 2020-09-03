Идеи завтраков для школьника: семь быстрых и понятных рецептов

Школа, пусть и с препятствиями, снова ворвалась в жизнь украинских семей. И у родителей традиционно возникает вопрос: "Что приготовить чаду на завтрак?" Портал "Комментарии" подобрал несколько рецептов завтраков для школьников.

Супербыстрые варианты

Взбейте в миске одно яйцо с молоком, немного посолите. Обмакните в эту смесь ломтики цельнозернового хлеба и запекайте в духовке 5-7 минут. Подавать гренки можно с вареньем, джемом или йогуртом. К тостам добавьте чашку чая с молоком.

Залейте овсяные или гречневые хлопья горячим молоком или кипятком, накройте крышкой и оставьте для набухания на 3-5 минут. Заправьте сливочным маслом, а сверху посыпьте нарезанными сухофруктами.

Вариации блюд из яиц

Чтобы сделать пышный омлет, возьмите шесть яиц, 300 мл молока, щепотку соли и сливочное масло. В миску вбейте яйца и перемешайте их вилкой или венчиком. Взбивать не нужно. Затем добавьте молоко. На одно яйцо нужно брать 50 мл молока. Потом посолите и хорошо перемешайте. Далее форму для запекания смажьте маслом. Яично-молочная смесь должна заполнить форму на две трети. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов. Подать омлет с овощами или поджаренным беконом. По желанию, добавьте зелень, томаты, сыр или колбасу.



Чтобы приготовить яйца в сладком перце, возьмите три сладких перца, четыре яйца, 120 г сыра, 120 г ветчины, половину стакана молока, четыре пера зеленого лука, 50 г беби-шпината и соль. Включите духовку разогреваться до 175 градусов. Разрежьте перец вдоль пополам, удалив семена и перегородки. Нарежьте ветчину маленькими кубиками, покрошите зеленый лук, а сыр натрите на терке. Разбейте яйца в миску и посолите. Слегка взбейте. В миску влейте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте зеленый лук, шпинат и ветчину. Треть сыра нужно отложить, а весь оставшийся – вмешать в яичную начинку. Положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания. Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте сыром, который отложили ранее. Выпекайте 35–40 минут.

Ленивые вареники

Для приготовления блюда вам понадобятся 2 картофелины, 200 г творога, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. сметаны, 2 ч. л. сахара, варенье (по вкусу) и щепотка соли. Почистите картофель, отварите его до готовности и разомните толкушкой. Смешайте картофельное пюре с творогом, мукой и яйцом. Приправьте смесь сахаром, щепоткой соли и еще раз хорошо вымешайте. Вскипятите в кастрюле воду, подсолите ее. Сформируйте двумя чайными ложечками вареники и забросьте их в кипящую воду, перемешайте, доведите до кипения. Всплывшие вареники варите в течение 2-3 минут, не закрывая крышкой. Заправьте ленивые вареники кусочком сливочного масла и подавайте к столу.

Сырники

Для приготовления классических сырников потребуются 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки), 3 ст. л. сахара, 3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки, 1 щепотка соли, 10 г ванильного сахара. Переложить творог в небольшую стеклянную или пластиковую миску. Добавьте щепотку соли, яйцо, сахар и ванильный сахар. Все ингредиенты в миске перемешайте до однородности. Добавьте муку. Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и формируйте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Запанируйте сырники в муке. Разогрейте антипригарную сковородку с 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне. Обжаривайте сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Лишнее масло с сырников нужно удалить, переложив их на бумажное полотенце. При подаче сырники можно посыпать сахарной пудрой, или же добавить варенье или сметану.

Творожная запеканка

Для приготовления запеканки "Зебра" нужны 500 г творога, 2 яйца, 150 мл молока, 4 ст. л. манной крупы, 1 ст. л. какао-порошка, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. ванильного сахара и сливочное масло (для смазывания). Возьмите творог и перемешайте его с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко и манную крупу. Разделите тесто на две части и в одну из них добавьте какао-порошок. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите поочередно белое и шоколадное тесто, по 2-3 столовые ложки. Поставьте в духовку, предварительно разогрев ее до 180 градусов, и оставьте на 30-40 минут. Разрежьте запеканку на кусочки и подавайте на стол.

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