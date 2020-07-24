Сытная и полезная: рецепт творожной запеканки «Зебра»

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Многим хозяйкам знаком пирог "Зебра", но не все знают, что по его варианту можно приготовить вкуснейшую творожную запеканку. Издание Smak поделилось рецептом нежного и легкого десерта, в котором гармонично сочетаются вкусы ванили и шоколада.

Для приготовления блюда вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 150 мл молока, 4 ст. л. манной крупы, 1 ст. л. какао-порошка, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. ванильного сахара и сливочное масло (для смазывания). Этот десерт приготовить очень легко и быстро, буквально за полчаса.

Способ приготовления: Возьмите творог и перемешайте его с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко и манную крупу. Разделите тесто на две части и в одну из них добавьте какао-порошок. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите поочередно белое и шоколадное тесто, по 2-3 столовые ложки. Поставьте в духовку, предварительно разогрев ее до 180 градусов, и оставьте на 30-40 минут. Разрежьте запеканку на кусочки и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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