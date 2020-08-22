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Главная Новости Досуг рецепты Ленивые вареники с картофелем: пошаговый рецепт
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Ленивые вареники с картофелем: пошаговый рецепт

Ленивые вареники могут вполне быть самостоятельным блюдом

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите разнообразить ежедневное меню, тогда подайте на стол ленивые вареники. Необычное сочетание картофеля с творогом порадует нежным вкусом и ароматом. Рецептом вареников поделилось издание Smak.

Для приготовления блюда вам понадобится: 2 картофелины, 200 г творога, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. сметаны, 2 ч. л. сахара, варенье (по вкусу) и щепотка соли.

Ленивые вареники с картофелем: пошаговый рецепт

Способ приготовления: Почистите картофель, отварите его до готовности и разомните толкушкой. Смешайте картофельное пюре с творогом, мукой и яйцом. Приправьте смесь сахаром, щепоткой соли и еще раз хорошо вымешайте. Вскипятите в кастрюле воду, подсолите ее. Сформируйте двумя чайными ложечками вареники и забросьте их в кипящую воду, перемешайте, доведите до кипения. Всплывшие вареники варите в течение 2-3 минут, не закрывая крышкой.

Заправьте ленивые вареники кусочком сливочного масла и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, сколько хлеба и картофеля можно есть без вреда для здоровья.


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