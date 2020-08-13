Вкус детства: рецепт приготовления пышного омлета

Фото: bene-gusto.com

Помните, какой вкусный и пышный омлет нам готовили в детстве в садиках и школах? Оказывается, чтобы успешно приготовить такой сочный воздушный омлет на молоке, нужно знать всего три секрета: пропорции, смешивание ингредиентов и форма. Рецепт приготовления пышного омлета в духовке, который напомнит вкус детства, опубликовал кулинарный портал Bene Gusto.

Понадобятся такие ингредиенты: шесть яиц, 300 мл молока, щепотка соли и сливочное масло. Важно, что для приготовления омлета используют ингредиенты комнатной температуры, потому заранее вытащите яйца и молоко из холодильника. Также не забудьте заранее включить духовку, чтобы она успела разогреться.

Сначала в миску вбейте яйца и перемешайте их вилкой или венчиком. Взбивать не нужно, достаточно перемешать, чтобы белки соединились с желтком, иначе в готовом омлете будут попадаться белые белковые комочки.

Затем к яичной смеси добавьте молоко. Один из секретов этого омлета заключается в пропорции: на одно яйцо нужно брать 50 мл молока. Потом посолите и хорошо перемешайте.

Далее форму для запекания смажьте маслом. Чтобы омлет получился высоким, яично-молочная смесь должна заполнить форму на две трети. Так что, если готовите небольшую порцию, берите форму поменьше. Или же можно использовать жаростойкие порционные формочки для суфле. Для приготовления омлета на три порции подойдет форма диаметром 20 см.

Теперь вылейте яично-молочную смесь в форму. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов. Добавим, что время приготовления зависит от размера формы и порции. Ориентироваться можно на корочку сверху: когда верх начнет золотиться, можно выключать.





Также знайте, чтобы омлет не сильно осел, не стоит открывать духовку во время приготовления. А после приготовления стоит оставить его примерно на пять минут в горячей духовке.

Подать классический пышный омлет на молоке можно с овощами или поджаренным беконом. По желанию, можете разнообразить вкус блюда зеленью, томатами, сыром или кусочками колбасы. Только помните, что добавки могут увеличить время выпекания.

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