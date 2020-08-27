Необычная идея для завтрака: рецепт яиц в сладком перце

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Таисия Ерохина
Яйца, пожалуй, один из самых популярных ингредиентов для блюд, которые
подаются на завтрак. Вариантов приготовления яиц множество. Один из таких –
запеченные в духовке яйца в сладком перце. Рецепт такого завтрака опубликовало
издание "Гастроном".
Понадобятся такие ингредиенты: три сладких перца, четыре яйца, 120 г сыра, 120 г
ветчины, половина стакана молока, четыре пера зеленого лука, 50 г беби-шпината
и соль.
Сначала включите духовку разогреваться до 175 градусов. Тем временем разрежьте
перец вдоль пополам, удалив семена и перегородки.
Затем нарежьте ветчину маленькими кубиками, покрошите зеленый лук, а сыр натрите на терке.
Теперь разбейте яйца в миску и посолите. После слегка взбейте. В миску влейте
молоко и тщательно перемешайте. Далее можно добавлять зеленый лук, шпинат и
ветчину.
Треть сыра нужно отложить, а весь оставшийся – вмешать в яичную начинку.
Далее положите перец в слегка смазанную маслом форму для запекания.
Разделите яичную смесь между перцами и посыпьте сыром, который отложили ранее.
Выпекать блюдо следует 35–40 минут, пока яйца не схватятся.
Ранее мы писали, как приготовить на завтрак яйца
по-турецки.
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