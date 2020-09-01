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Этот творожный десерт покорит каждого: пошаговый рецепт

Легкий десерт из творога и ягод придется по вкусу как детворе, так и взрослым

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Творожный десерт с ягодами под силу приготовить даже начинающим кулинарам, а вот вкус лакомства не оставит равнодушным никого. Пока еще длится сезон ягод, самое время попробовать такое блюдо. Пошаговый рецепт приготовления опубликовал портал Inmyroom.

Понадобятся такие ингредиенты: 400 г творога, 150 г сметаны, 3 ст. л. сгущенного молока, 1 ч. л.  ванильного сахара, 1 ч. л. цедры лимона, 25 г желатина, 250–300 г свежих ягод, 1 ч. л. сахарной пудры.

Этот творожный десерт покорит каждого: пошаговый рецепт

Сначала замочите желатин в воде примерно на 20–30 минут, чтобы он набух. Затем взбейте блендером творог и сметану, постепенно добавляйте сгущенное молоко, растворенный желатин, цедру и ванильный сахар. После этого заполните массой керамическую или стеклянную форму, сверху уложив слой ягод. Теперь поместите форму с десертом в холодильник на 2–3 часа. При подаче десерта можно присыпать ягоды сахарной пудрой.

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