Восемь способов создать новогоднее настроение из ничего

"С этим годом мне все понятно, давайте следующий". Эта шутка известна многим пользователям соцсетей, но, пожалуй, лишь в 2020 году она действительно удивительно актуальна. И хотя множество украинцев с нетерпением ожидают завершения очередного високосного года, новогоднее настроение часто исчезает. "Комментарии" решили создать подборку советов для "реанимации" праздничных ощущений.

Новогоднее настроение создать совсем просто. Фото: wallpaper.net

1. Приготовьте печенье

О рождественском печенье ходят легенды. Вероятно, это связано с тем, что вообще любые сладости способствуют повышению уровня "гормона счастья" — серотонина. Но запах именно рождественской выпечки, в которую активно добавляют корицу, кардамон, мускатный орех и другие ароматные специи, не сравнить ни с чем. Если печенье не подходит, можно попробовать испечь кекс — с коньяком и цукатами.

2. Купите рождественский свитер

Возможно, американская традиция одеваться в "уродливые рождественские свитера" (Ugly Christmas Sweater) — не такая уж и странная. Пройдитесь по магазинам, купите самую смешную одежду и устройте фотосессию. Кстати, полученные фотографии потом можно использовать как рождественские открытки. Портал "Комментарии" уже рассказывал, как выглядит нынешняя праздничная открытка Меган Маркл и принца Гарри.

3. Смотрите любимые новогодние фильмы

У всех — свой вкус. Кто-то любит "Один дома", кто-то "под елочку" обязательно просматривает фильмы о Гарри Поттере, а кто-то предпочитает старую-добрую "Иронию судьбы". Найдите время и обязательно приобщитесь к праздничному кино-марафону. Если же решите посмотреть что-то новое, проверьте, не попала ли выбранная лента в список худших рождественских фильмов.

4. Украсьте елку

Даже если у вас совсем нет для этого сил. Праздничное дерево всегда добавляет несколько "плюсиков" к новогоднему настроению. И украинцы, между прочим, знают в этом толк. Иначе, каким бы образом главная елка страны смогла попасть в ТОП-10 самых красивых в Европе?

5. Напишите письмо Деду Морозу

Или Санта Клаусу. Или Святому Николаю. Короче говоря, обратитесь к тому покровителя праздника, в которого верите вы или ваши дети. Иногда вера в истинное чудо позволяет нам расслабиться и отбросить проблемы. Кроме того, можете приобщить к совместному составлению новогодних резолюций и детей.

6. Послушайте музыку

Почти у каждого есть любимые новогодние и рождественские треки, а в некоторых — даже целые плейлисты. Можно устроить танцы под драйвовые праздничные хиты. Если же не имеете особых предпочтений, поищите уже готовые музыкальные подборки. Любители "горяченького" могут послушать рождественский плейлист, подготовленный ресурсом PornHub.

7. Слепите снеговика и покатайтесь с горки

Согласимся, что такой образ для улучшения новогоднего настроения подходит не всем. Тем более, что зависит от погодных условий за окном. Впрочем синоптики уже рассказали, стоит ли украинцам ждать снега на Новый Год.

8. Купите подарок для кого-то неожиданного

Мы все равно готовим подарки для близких. Так почему бы не купить хотя бы мелочь для кого-то, кого никогда не поздравляли? Порадуйте соседа, знакомого, коллегу, с которым не всегда находите общий язык... Как минимум, благодарность и искренняя улыбка в ответ вам гарантированы. Мыслите креативно! Как, например, Санта из Киевской области, который поздравлял детей на параплане, разбрасывая с неба сладости.

Желаем всем найти торжественное настроение и чувствовать себя счастливыми!

А чтобы обезопасить себя от пищевых рисков за праздничным столом, "Комментарии" предлагают узнать, какие продукты лучше не употреблять в Новый Год.

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