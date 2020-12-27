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Полный провал: названы худшие рождественские фильмы

Эти фильмы получили множество негативных отзывов

сегодня, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Авторитетный сайт Rotten Tomatoes опубликовал подборку рождественских фильмов, получивших самые низкие оценки среди критиков и зрителей. В новый рейтинг попали киноленты, которые не смогли набрать даже 30% положительных отзывов.

Полный провал: названы худшие рождественские фильмы

самые худшие фильмы про Рождество (фото из открытых источников)

Вот как выглядит топ-5 худших рождественских кинокартин:

"Щелкунчик в 3D" (2010)

Художественный фильм, снятый по мотивам одноименной сказки Э. Т. А. Гофмана и балета П. И. Чайковского "Щелкунчик". В 2010 году эта кинокартина претендовала на премию "Золотая малина" в номинации "Убивающее глаза использование 3D-эффектов" (причем данная номинация была введена впервые). На Rotten Tomatoes у фильма 28 отрицательных отзывов критиков и ни одного положительного.

"Рождество с неудачниками" (2004)

Семейная комедия в основном была встречена критиками негативно. Она завоевала лишь 5% положительных отзывов, получив тем самым статус "гнилого" фильма на сайте Rotten Tomatoes.

"Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен" (2006)

Американская комедия, главную роль в которой сыграл Дэнни Де Вито и Мэттью Бродерик. Но даже такой актерский состав не сумел спасти киноленту от провала.

"Пережить Рождество" (2004)

Семейная комедия с участием Бена Аффлека в главной роли. К сожалению, она "не зашла" зрителям и фильм номинировали на антипремию "Золотая малина 2005 года", в номинациях "худший фильм" и "худший сценарий". 

"Санта Клаус 3" (2006)

Первые два фильма трилогии собрали в американском прокате свыше $300 млн, что закономерно привело к созданию триквела "Санта-Клаус 3". Однако оценки некоторых критиков оказались весьма негативными; можно даже сказать, что картина получила преимущественно негативные отзывы (в т.ч., номинации на премию "Золотая малина" в нескольких категориях).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы обязательно нужно посмотреть в канун Нового года.


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Источник: https://editorial.rottentomatoes.com/guide/worst-christmas-movies/
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