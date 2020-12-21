«В следующем году я обещаю…» или новогодние резолюции детей

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Новый год — это традиционное время, чтобы отпраздновать новое начало, и дети в возрасте 7-12 лет находятся на идеальной стадии, чтобы научиться принимать решения. Дети в этом возрасте начинают открывать и ставить перед собой более широкие и самостоятельные цели.

Станьте хорошим примером

Как родителю вам очень важно практиковать то, что вы проповедуете. Верите ли вы сами в обещания, которые даете? Достигаете ли поставленных целей?

Предлагайте, а не диктуйте резолюции

Помните, что вы не должны принимать решения за своего ребенка! Вы можете направлять и предложить общие категории для изменения, помочь ребенку уточнить цели, убедиться, что они соответствуют возрасту, но дети должны придумать себе резолюции сами.



Сократите список резолюций

В конечном итоге в списке резолюций ваших детей должно быть 2-3 значимых пункта. Огромный список обещаний будет мешать ребенку сконцентрироваться над выполнением конкретных задач. Возьмите чистый лист бумаги и попросите ребенка записать его три главных решения. Поощряйте цели, которые находятся в пределах досягаемости ребенка, например: "Я буду держать свою комнату в чистоте", "Я собираюсь быть лучшим другом", "Я буду больше читать" или "Я собираюсь стать лучшим игроком в теннис в своей команде" — эти широкие резолюции также должны быть разбиты на выполнимые подпункты – шаги.

Черепашьими шагами к большой цели

Помогите своим детям "раздробить" их цели на простые "черепашьи" шаги. Самодисциплина как мышца, которая растет медленно — если вы возьмете на себя слишком много, в результате вы получите лишь усталость и неудовлетворенность собой.

Не беспокойтесь о провалах – ожидайте их

Если ваш ребенок не добивается прогресса в своей резолюции, не ругайте его, а спросите: "Что тебе мешает?" Если выбранный метод достижения цели не работает, вы всегда можете помочь ребенку найти новое более практичное решение.

Сделайте новогодние обещания семейным ритуалом

Когда вы обмениваетесь новогодними обещаниями друг с другом — это сближает вас. Вы можете сделать это время еще более значимым, добавляя элементы ритуала: включить музыку, зажечь свечи, приготовить горячий шоколад с зефиром или теплое молоко с корицей.

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