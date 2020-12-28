С коньяком и цукатами: рецепт рождественского кекса

Если не знаете, какими десертами порадовать гостей и близких в новогоднюю ночь, тогда представляем вам рецепт рождественского кекса. Он получится очень ароматным, мягким и с насыщенным вкусом, ведь в его составе будет немного коньяка. Что нужно для приготовления?

как приготовить рождественский кекс (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 200 г сливочного масла, 3 ст. л. меда, ½ ч. л. молотого имбиря, ½ ч. л. молотой корицы, ½ ч. л. молотого мускатного ореха, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г сахара, 4 куриных яйца, 100 г сахарной пудры, 100 мл коньяка, 70 г цитрусовых цукатов, 70 г изюма, кураги и чернослива без косточек.

Способ приготовления: возьмите сухофрукты, помойте и мелко нарежьте, а затем замочите в коньяке (можно использовать ром или бренды). Оставьте их там на несколько часов, а лучше на ночь. Потом выложите их на бумажное полотенце и дайте обсохнуть.

В блендере взбейте сливочное масли и сахар до однородной консистенции. Затем добавьте по одному яйца, после каждого вымешивания. Сверху просейте муку с разрыхлителем и вымесите тесто. Добавьте свои ароматные специи. Возьмите сухофрукты, перемешайте их с 50 г муки и введите в тесто, затем полученное тесто переложите в форму для запекания, предварительно смазав маслом. Выпекайте при температуре 150 градусов около 1,5 часа. Когда кекс будет готовым, дайте ему остыть и сбрызнете его коньяком. Закройте его фольгой и оставьте на сутки в холодильнике. После этого, украсьте сахарной пудрой и ягодами. Приятного аппетита!

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