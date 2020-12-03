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XXXMas: Pornhub обнародовал альбом рождественских песен

В альбом вошло шесть рождественских композиций

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Один из самых популярных порносайтов мира Pornhub подготовил для пользователей небольшой подарок — мини-альбом рождественских композиций.

XXXMas: Pornhub обнародовал альбом рождественских песен

Pornhub обнародовал альбом песен | фото: Freepik

Треки можно послушать на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, который заработал в Украине летом 2020 года, а также на Apple Music. Всего в альбом, который называется "XXXmas" вошло шесть композиций, общей продолжительностью 17 минут. 

В записи нескольких треков участвовали такие порноактрисы как Asa Akira и Demi Sutra. Не трудно догадаться, что главными темами альбома стали секс и Рождество.

32-летний американский рэпер A $ AP Ferg, который выпустил композицию "Mistletoe" отметил: "Я написал самую сумасшедшую рождественскую песню для этого альбома и не могу дождаться, когда все ее услышат".

А вот вице-президент порносайта Крис Прайс написал, что хочет этим музыкальным альбомом поздравить всех поклонников с праздником и подарить им хорошее настроение.

Пользователи сети отреагировали на такой подарок: "Фантастика", "Yeaahh", "Это будет классное Рождество", "Это горячо", — прокомментировали фолловеры.

Впрочем, каждый зарегистрированный пользователь может ознакомиться с плейлистом и оценить его. 

Напомним, что первый музыкальный альбом, а точнее валентинку порносайт Pornhub представил в феврале 2020 года, в честь Дня влюбленных.  Звезды сайта, в частности Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример записали личное видео-поздравление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что один из поставщиков голубого топлива для населения Украины запустил свою рекламу на популярном сайте для взрослых — Pornhub.


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