Україна вразила на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025" сильним костюмом (ФОТО, ВІДЕО)

Україна представила один із найсильніших образів на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025", що відбувається у Бангкоку. Українка Софія Ткачук вразила журі й глядачів символічним костюмом "Голуб миру", який став одним із центральних моментів шоу національних образів на конкурсі краси.

Костюм Софії Ткачук на конкурсі краси "Міс Всесвіт". Фото: instagram.com/anna.filimonova

Під час виходу Софія Ткачук на подіум тримала у руках глобус, який став символ крихкого світу, за який нині бореться Україна. На карті світу Україна була позначена червоними маками, нагадуючи про високу ціну свободи та про те, що саме українська земля сьогодні стала лінією оборони миру у світі.

Авторкою ідеї національного образу стала директорка "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова, яка й оприлюднила перші фото й відео з показу. Над створенням костюма працював всесвітньо відомий філіппінський дизайнер Майкл Барассі.

За словами Філімонової, костюм "Голуб миру" народився з реальності, у якій живе Україна вже понад три роки повномасштабної війни.

"Цей костюм — заклик до всього світу: зупинити війну. Припинити агресію! Мир. Саме це слово стало змістом костюма. Він передає прагнення нації до світла, гідності та тиші й безпечного неба, яких ми так довго позбавлені", — написала Філімонова.

Фінал конкурсу краси Міс Всесвіт відбудеться 21 листопада.

