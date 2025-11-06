logo_ukra

Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО)
НОВИНИ

Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО)

Українка Марія Желяскова стала Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі.

6 листопада 2025, 15:50
Вперше в історії участі України у міжнародному конкурсі краси Miss Earth ("Міс Земля"), представниця України здобула титул Віце Міс Земля 2025 (Miss Earth Runner-Up). Урочиста церемонія фіналу відбулася 5 листопада на Філіппінах.

Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО)

Марія Желяскова. Фото: instagram/mariamillion

Одеситка Марія Желяскова увійшла до топ-8 фіналісток конкурсу краси "Міс Земля", здобула титул Miss Earth Runner-Up 2025 та посіла одне з найвищих місць серед учасниць із 78 країн світу. Цей успіх став безпрецедентним в історії участі України, адже конкурсу краси "Міс Земля" є одним чотирьох найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, поряд із "Міс Всесвіт", "Міс Світу" та "Міс Інтернешнл".

"Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі Міс Одеса, потім — національна корона Міс Україна-Земля, і тепер третя перемога, така особлива й важлива. Я вдячна за все, що маю. Можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом", — відреагувала Марія Желяскова.

Переможницею конкурсу краси "Міс Земля" у 2025 році стала представниця Чехії Наталія Пушкінова, яка отримала корону з рук минулорічної володарки титулу Джессіки Лейн з Австралії. Протягом року Пушкінова виконуватиме роль посла з питань довкілля, просуваючи екологічну свідомість та захист планети.

Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО) - фото 2

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Разом з Україною до почесного списку Miss Earth Runner-Up увійшли конкурсантки з Бразилії, Чилі та Філіппін, які також увійшли до 8 кращих. Крім того, титул Міс Земля (Повітря) отримала представниця Ісландії, Міс Земля (Вода) — представниця В’єтнаму, а Міс Земля (Вогонь) — представниця Таїланду.

Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО) - фото 2

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО) - фото 2

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

"Міс Земля" — це не лише змагання краси, а й глобальний рух, який популяризує екологічну відповідальність, збереження природи та кліматичну обізнаність. Учасниці конкурсу традиційно беруть участь у проєктах із захисту довкілля, сталого розвитку та збереження ресурсів планети.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка перемогла на конкурсі краси Princess Teen World 2025.

Також "Коментарі" писали про скандал на "Міс Всесвіт-2025". Учасниці покинули конкурс краси після образ від організатора.



