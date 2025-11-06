Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси (ФОТО)

Вперше в історії участі України у міжнародному конкурсі краси Miss Earth ("Міс Земля"), представниця України здобула титул Віце Міс Земля 2025 (Miss Earth Runner-Up). Урочиста церемонія фіналу відбулася 5 листопада на Філіппінах.

Марія Желяскова. Фото: instagram/mariamillion

Одеситка Марія Желяскова увійшла до топ-8 фіналісток конкурсу краси "Міс Земля", здобула титул Miss Earth Runner-Up 2025 та посіла одне з найвищих місць серед учасниць із 78 країн світу. Цей успіх став безпрецедентним в історії участі України, адже конкурсу краси "Міс Земля" є одним чотирьох найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, поряд із "Міс Всесвіт", "Міс Світу" та "Міс Інтернешнл".

"Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі Міс Одеса, потім — національна корона Міс Україна-Земля, і тепер третя перемога, така особлива й важлива. Я вдячна за все, що маю. Можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом", — відреагувала Марія Желяскова.

Переможницею конкурсу краси "Міс Земля" у 2025 році стала представниця Чехії Наталія Пушкінова, яка отримала корону з рук минулорічної володарки титулу Джессіки Лейн з Австралії. Протягом року Пушкінова виконуватиме роль посла з питань довкілля, просуваючи екологічну свідомість та захист планети.

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Разом з Україною до почесного списку Miss Earth Runner-Up увійшли конкурсантки з Бразилії, Чилі та Філіппін, які також увійшли до 8 кращих. Крім того, титул Міс Земля (Повітря) отримала представниця Ісландії, Міс Земля (Вода) — представниця В’єтнаму, а Міс Земля (Вогонь) — представниця Таїланду.

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

"Міс Земля" — це не лише змагання краси, а й глобальний рух, який популяризує екологічну відповідальність, збереження природи та кліматичну обізнаність. Учасниці конкурсу традиційно беруть участь у проєктах із захисту довкілля, сталого розвитку та збереження ресурсів планети.

