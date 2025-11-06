Учасниця з України впала у фіналі конкурсу краси "Міс Земля": відео курйозу

На фіналі міжнародного конкурсу краси "Міс Земля 2025", який відбувся 5 листопада на Філіппінах, стався неочікуваний інцидент із представницею України. Під час дефіле Марія Желяскова втратила рівновагу та впала на сцені, але швидко піднялася й продовжила свій виступ із посмішкою, чим викликала овації глядачів.

Марія Желяскова. Фото: instagram/mariamillion

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, видно, як українка послизнулася на подіумі під час виходу у вечірньому вбранні. Попри очевидний біль та незручність, Марія миттєво піднялася, продовжила дефіле з гідністю та завершила виступ упевненою ходою.

Глядачі в залі підтримали її оплесками, а користувачі соцмереж відзначили спокій та професіоналізм українки на конкурсі краси.

"Королева, яка піднялася ще сильнішою! Це найгірший кошмар конкурсу краси, і вона впоралася з ним з неймовірною грацією", — коментують в соцмережі.

"Важливо не як ти падаєш, а як ти піднімаєшся", — додав інший.

Цей момент став не лише курйозом вечора, а й прикладом витримки та гідності, з якими Желяскова представляла Україну на міжнародній арені.

Марія Желяскова Віце Міс Земля 2025. Фото: instagram/mariamillion

Крім того, інцидент не завадив українці досягти визначного результату, адже Марія Желяскова увійшла до топ-8 фіналісток та здобула титул Віце Міс Земля 2025 (Miss Earth Runner-Up). Це вперше в історії настільки високе досягнення України на цьому конкурсі краси.

"Я безмежно щаслива! З гордістю представляла Україну. Я вдячна Богові за цю можливість і за те, що можу підняти прапор України перед усім світом", — написала Марія у своїх соцмережах.

Корону "Міс Земля 2025" здобула Наталія Пушкінова з Чехії, яка отримала її від минулорічної володарки Джессіки Лейн з Австралії.

Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь 78 учасниць. Окрім України, титули Miss Earth Runner-Up також здобули представниці Бразилії, Чилі та Філіппін.

"Міс Земля" — це один із чотирьох головних світових конкурсів краси, мета якого у популяризації захисту довкілля та кліматичної обізнаності. Учасниці беруть участь у проєктах, спрямованих на збереження природи та екологічну освіту.

