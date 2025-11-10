Переможниця "Міс Світу Чилі" шокувала дез-метал виступом на конкурсі краси (ВІДЕО)

Під час півфіналу конкурсу "Міс Світу Чилі 2025" 27-річна учасниця Ігнасія Фернандес вразила суддів і публіку, виконавши замість традиційного вокального або танцювального номера пісню у стилі дез-метал. Її виступ став вірусним, а сама модель, яка боялася осуду, отримала підтримку та стала переможницею конкурсу краси у Чилі.

Ігнасія Фернандес. Фото: Chilevisión

5 листопада відбувся півфінал конкурсу краси "Міс Світу Чилі", де під час виходу талантів Ігнасія Фернандес з’явилася на сцену у темному образі разом із гітаристом Карлосом Пальмою Мораном. Вона виконала гроулінг, характерний для важкого металу стиль співу, який, ймовірно, ніколи до цього не чули на конкурсах краси.

Ігнасія Фернандес хвилювалася, що її виступ можуть висміяти, чи не так зрозуміти, однак після закінчення співу публіка у залі конкурсу краси вибухнула оваціями, а дівчина пройшла у фінал.

Ігнасія Фернандес. Фото: Chilevisión

"Метал був фундаментальною частиною мене як особистості та мого життя: прихистком, джерелом сили й мети. Можливість висловити це на сцені була неймовірною честю", — написала Ігнасія у своєму Instagram після виступу.

Ігнасія Фернандес не лише модель, а й вокалістка метал-гурту Decessus, чия назва перекладається як "Відхід" або "Смерть".

Ігнасія Фернандес та її метал-гурт Decessus. Фото: @ignacia.fdez/Instagram

"Це був чудовий досвід – зруйнувати бар’єри на телебаченні, надихнути, бути вірною собі та показати, що ми не повинні боятися упереджень інших", – додала дівчина.

10 листопада відбувся фінал конкурсу краси, де Ігнасія Фернандес здобула перемогу і стала новою "Міс Світу Чилі 2025". Саме вона представлятиме свою країну на 73-му міжнародному конкурсі "Міс Світу" наступного року.

