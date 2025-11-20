Украина поразила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2025" сильным костюмом (ФОТО, ВИДЕО)

Костюм Софии Ткачук на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Фото: instagram.com/anna.filimonova

Украина представила один из сильнейших образов на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2025", который проходит в Бангкоке. Украинка София Ткачук поразила жюри и зрителей символическим костюмом "Голубь мира", который стал одним из центральных моментов шоу национальных образов на конкурсе красоты.

Во время выхода София Ткачук на подиум держала в руках глобус, который стал символом хрупкого мира, за который сейчас борется Украина. На карте мира Украина была отмечена красными маками, напоминая о высокой цене свободы и о том, что именно украинская земля стала линией обороны мира в мире.

Автором идеи национального образа стала директор "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова, которая и обнародовала первые фото и видео с показа. Над созданием костюма работал всемирно известный филиппинский дизайнер Майкл Барасси.

По словам Филимоновой, костюм "Голубь мира" родился из реальности, в которой живет Украина уже более трех лет полномасштабной войны.

"Этот костюм — призыв ко всему миру: остановить войну. Прекратить агрессию! Мир. Именно это слово стало содержанием костюма. Он передает стремление нации к свету, достоинству и тишине и безопасному небу, которых мы так долго лишены", — написала Филимонова.

Финал конкурса красоты Мисс Вселенная состоится 21 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка получила титул Вице Мисс Земля 2025 на международном конкурсе красоты. Однако выступление украинки не обошлось без конфуза.

Также "Комментарии" писали, что победительница конкурса красоты "Мисс Мира Чили" шокировала дэз-метал выступлением.