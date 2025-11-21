logo_ukra

Норвежка в костюмі гігантського лосося приголомшила на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2025" (ФОТО, ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Норвежка в костюмі гігантського лосося приголомшила на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2025" (ФОТО, ВІДЕО)

Представниця Норвегії Леонора Лісглімт-Редланд вразила костюмом лосося на "Міс Всесвіт 2025".

21 листопада 2025, 20:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Національний конкурс костюмів "Міс Всесвіт 2025" у Бангкоку цього року запам’ятається надовго, і значною мірою завдяки Норвегії. 19-річна Леонора Лісглімт-Редланд вийшла на подіум у вбранні гігантського лосося та миттєво стала однією з найобговорюваніших учасниць шоу. Її сміливий і водночас іронічний перформанс поєднав театральність, національну символіку та сучасний погляд на культурну ідентичність.

Лісглімт-Редланд у костюмі гігантського лосося на конкурсі краси "Міс Всесвіт"

Лісглімт-Редланд у костюмі гігантського лосося на конкурсі краси "Міс Всесвіт"

Костюм був виконаний у сріблясто-рожевій гамі та включав луску, плавники й реалістично оформлену голову риби. Образ став даниною морській спадщині Норвегії, адже країна є однією з найбільших експортерів лосося у світі та має давні рибальські традиції. Пояснюючи задум, ведучий конкурсу окремо наголосив на ролі лососевої індустрії в економіці країни.

Норвежка в костюмі гігантського лосося приголомшила на конкурсі краси ”Міс Всесвіт 2025” (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

Норвежка у костюмі гігантського лосося на конкурсі краси "Міс Всесвіт"

Норвежка в костюмі гігантського лосося приголомшила на конкурсі краси ”Міс Всесвіт 2025” (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

Лісглімт-Редланд у костюмі гігантського лосося на конкурсі краси "Міс Всесвіт"

Найефектніший момент стався в кінці виходу дівчини, коли Лісглімт-Редланд зняла верхню частину костюма, відкривши напівпрозорий боді, стилізований під внутрішню структуру риби. У цю мить почулися гучні овації у залі, а момент швидко став вірусним у соцмережах. 

Українська учасниця Софія Ткачук представила образ Голуба миру, створений філіппінським дизайнером Майклом Барассі. Попри сильний символізм, їй не вдалося увійти до топ-30.

Титул "Міс Всесвіт 2025" отримала 25-річна мексиканка Фатіма Бош. Вона привернула увагу скандалом з організаторами на початку конкурсу краси.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що учасниця конкурсу краси "Міс Всесвіт" впала зі сцени та була винесена на ношах. Відео з інцидентом потрапило в мережу.

Також "Коментарі" писали, що українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси.



