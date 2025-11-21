logo

Норвежка в костюме гигантского лосося ошеломила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025" (ФОТО, ВИДЕО)
Норвежка в костюме гигантского лосося ошеломила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025" (ФОТО, ВИДЕО)

Представительница Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд поразила костюмом лосося на "Мисс Вселенная 2025".

21 ноября 2025, 20:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Национальный конкурс костюмов "Мисс Вселенная 2025" в Бангкоке в этом году запомнится надолго и в значительной степени благодаря Норвегии. 19-летняя Леонора Лисглимт-Редланд вышла на подиум в наряде гигантского лосося и стала одной из самых обсуждаемых участниц шоу. Ее смелый и одновременно ироничный перформанс объединил театральность, национальную символику и современный взгляд на культурную идентичность.

Норвежка в костюме гигантского лосося ошеломила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025" (ФОТО, ВИДЕО)

Лисглимт-Редланд в костюме гигантского лосося на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

Костюм был выполнен в серебристо-розовой гамме и включал чешую, плавники и реалистично оформленную голову рыбы. Образ стал данью морскому наследию Норвегии, ведь страна является одним из крупнейших экспортеров лосося в мире и имеет древние рыболовные традиции. Объясняя замысел, ведущий конкурса особо отметил роль лососевой индустрии в экономике страны.

Норвежка в костюме гигантского лосося ошеломила на конкурсе красоты ”Мисс Вселенная 2025” (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Норвежка в костюме гигантского лосося на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

Норвежка в костюме гигантского лосося ошеломила на конкурсе красоты ”Мисс Вселенная 2025” (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Лисглимт-Редланд в костюме гигантского лосося на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

Самый эффектный момент произошел в конце выхода девушки, когда Лисглимт-Редланд сняла верхнюю часть костюма, открыв полупрозрачный боди, стилизованный под внутреннюю структуру рыбы. В этот момент послышались громкие овации в зале, а момент быстро стал вирусным в соцсетях.

Украинская участница София Ткачук представила образ Голуба мира, созданный филиппинским дизайнером Майклом Барасси. Несмотря на сильный символизм, ей не удалось войти в топ-30.

Титул "Мисс Вселенная 2025" получила 25-летняя мексиканка Фатима Бош. Она обратила внимание во время скандала с организаторами в начале конкурса красоты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" упала со сцены и была вынесена на носилках. Видео с инцидентом попало в сеть.

Также "Комментарии" писали, что украинка получила титул Вице Мисс Земля 2025 года на международном конкурсе красоты.



