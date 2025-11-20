Учасниця конкурсу краси "Міс Всесвіт" впала зі сцени та була винесена на ношах (ВІДЕО)

Під час конкурсу краси "Міс Всесвіт 2025" стався інцидент з однією учасницею. Представниця Ямайки Габріель Генрі впала зі сцени під час дефіле у вечірніх сукнях та була терміново госпіталізована.

Міс Ямайка впала зі сцени на конкурсі краси "Міс Всесвіт". Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 19 листопада на конкурсі краси "Міс Всесвіт", коли проходив раунд вечірніх мантій. На відео, яке поширила у соцмережах блогерка Мікі Модез, видно, як Габріель Генрі впевнено крокує сценою у яскравій помаранчевій сукні та високих підборах. Після позування в центрі подіуму вона рухається до лівого краю від неї, а потім робить різкий крок у порожнечу та падає зі сцени.

Увага! Відео може містити чутливі кадри

У залі одразу здійнявся шум, глядачі підвелися зі своїх місць, намагаючись зрозуміти, що сталося та чи не отримала учасниця серйозних травм. Згодом в інтернеті з’явилися кадри, на яких організатори та медики надають їй допомогу та виносять на ношах.





Представниця Ямайки на конкурсі краси "Міс Всесвіт" Габріель Генрі

Через кілька годин організація "Міс Всесвіт Ямайка" опублікувала заяву, де підтвердила факт падіння та госпіталізації.

"Її терміново доставили до лікарні Паоло Рангсіта, де медичні працівники підтвердили, що травми не становлять загрози життю. Однак вони продовжують проводити тести, щоб забезпечити її повне одужання", — йдеться у заяві.

Організатори закликали зберігати оптимізм та подякували фанатам за підтримку та солідарність.

Президент конкурсу краси Рауль Роча повідомив, що особисто відвідав Генрі в лікарні разом із членами її родини.

"Я був там з її родиною та нею, і, на щастя, переломів немає, і за нею добре доглядають", – сказав Роча.

Поки що невідомо, чи зможе Міс Ямайка повернутися до участі у фінальному шоу.

74-й конкурс "Міс Всесвіт" розпочався 5 листопада в Таїланді. Фінал відбудеться 21 листопада. Україну цього року представляє Софія Ткачук.

