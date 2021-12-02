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«Пикантный» пиджак за 52 тыс. гривен рассмешил сеть (ФОТО)

В Сети смеются над новым боди-пиджаком от модного дома Mugler, стоимость которого составляет 1690 евро

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Новинка от модного французского дома Mugler - боди-пиджак вызвал смех в сети, пользователи соревнуются в придумывании оригинального применения для такой уникальной вещи.

«Пикантный» пиджак за 52 тыс. гривен рассмешил сеть (ФОТО)

Пиджак за 52 тыс. гривен рассмешил сеть (фото из открытых источников)

В социальной сети Twitter активно обсуждают новый пиджак, который отличается своим оригинальным кроем. Основной акцент создатели сделали на объемных плечах, вырезе на спине и нижней части, которая выполнена в виде стрингов. Стоимость такого пиджака на сайте бренда составляет 1690 евро (более 52 тысяч гривен).

Пользователи сети охарактеризовали его как "жакет на босу пипу" и предположили, что в таком наряде нужно просить о повышении заработной платы у начальника. А еще отметили, что такой жакет отлично подойдет сотрудникам для удаленной работы. Правда, чтобы приобрести новинку от Mugler, нужно сначала на нее заработать.

"Мне нужно сначала получить повышение, чтобы позволить себе такой кэжуал жакет для просьб о повышении", "Если и работать на удалёнке, то только в таком", "Песня про жакет от Шуфутинского заиграла новыми красками", — пишут в комментариях.

Полный вариант образа, согласно сайту бренда, включает в себя еще и штаны. Их надевают поверх боди. Но и они полностью не скрывают очертаний фигуры.

«Пикантный» пиджак за 52 тыс. гривен рассмешил сеть (ФОТО) - фото 2

Напомним, что в прошлом году французский дом моды Givenchy создал обувь на три пальца, чем рассмешил пользователей сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили модели обуви, от которых лучше отказаться этой зимой, потому что они неактуальны и могут испортить ваш образ.

Читайте также, что канадский бренд Henri Vézina предложил альтернативное решение, представив новую коллекцию мужской одежды для дистанционной работы. Авторы идеи предлагают бизнесменам надевать только верх делового дресс-кода — пиджак рубашку и галстук, забыв на некоторое время о брюках за ненадобностью.


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