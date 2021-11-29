Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО)

Все мы помним, что мода циклична и если какая-то вещь считалась весь прошлый сезон антитрендом, то спустя время она снова набирает популярность. Эксперты назвали модели обуви, от которых лучше отказаться этой зимой, потому что сейчас они потеряли свою актуальность и могут испортить ваш образ.

Что лучше не носить зимой (фото из открытых источников)

Ботфорты-чулки из замши

Модницам в этом сезоне рекомендуют отказаться от таких ботфортов, потому что они могут удешевить ваш образ. Плюс ко всему, эта вещь не практичная, поскольку такую обувь можно сочетать только с узкими юбками или платьями. Если хотите приобрести ботфорты, то отдайте предпочтение модели с широким голенищем.





Сапоги до середины колена на низком ходу

Эксперты говорят, что у зимней обуви голенище должно быть широким. Если же вы хотите купить сапоги-трубы, ботильоны или укороченный сапоги до середины икры, то все они должны быть широкими, иначе обувь не только будет выглядеть неактуально, но и визуально укорачивать ваш рост.





Зимняя обувь с излишним декором

Сапоги или ботинки с излишними стразами, пайетками, ремнями и заклепками тяжело сочетать с образами, поэтому перед покупкой подумайте, с какими вещами вы будете их носить. Плюс ко всему, декор может быстро износится, отлететь, а это сильно отразиться на внешнем состоянии вашей обуви.





Ботильоны на платформе или шпильки

Сейчас на рынке точно есть трендовые модели подобного типа, но чаще всего именно ботильоны на платформе со шпилькой выглядят неактуально. Лучше не инвестировать деньги в подобные модели, чтобы потом не пожалеть о покупке.





Грубые ботинки с металлическими заклепками

Сейчас грубые ботинки в моде и являются базой любого гардероба. Но лучше отказаться от моделей, которые украшены различными ремешками, заклепками и другими украшениями. Если вы покупаете однотипные черные кожаные ботинки, то важно, чтобы они были без лишних деталей. Тогда это будет выглядеть стильно и дорого.





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