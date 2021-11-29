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Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО)

Эксперты назвали пять самых неактуальных моделей обуви, от которых лучше отказаться зимой 2021-2022 года

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все мы помним, что мода циклична и если какая-то вещь считалась весь прошлый сезон антитрендом, то спустя время она снова набирает популярность. Эксперты назвали модели обуви, от которых лучше отказаться этой зимой, потому что сейчас они потеряли свою актуальность и могут испортить ваш образ. 

Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО)

Что лучше не носить зимой (фото из открытых источников)

Ботфорты-чулки из замши

Модницам в этом сезоне рекомендуют отказаться от таких ботфортов, потому что они могут удешевить ваш образ. Плюс ко всему, эта вещь не практичная, поскольку такую обувь можно сочетать только с узкими юбками или платьями. Если хотите приобрести ботфорты, то отдайте предпочтение модели с широким голенищем.

Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО) - фото 2

Сапоги до середины колена на низком ходу

Эксперты говорят, что у зимней обуви голенище должно быть широким. Если же вы хотите купить сапоги-трубы, ботильоны или укороченный сапоги до середины икры, то все они должны быть широкими, иначе обувь не только будет выглядеть неактуально, но и визуально укорачивать ваш рост.

Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО) - фото 3

Зимняя обувь с излишним декором

Сапоги или ботинки с излишними стразами, пайетками, ремнями и заклепками тяжело сочетать с образами, поэтому перед покупкой подумайте, с какими вещами вы будете их носить. Плюс ко всему, декор может быстро износится, отлететь, а это сильно отразиться на внешнем состоянии вашей обуви. 

Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО) - фото 4

Ботильоны на платформе или шпильки

Сейчас на рынке точно есть трендовые модели подобного типа, но чаще всего именно ботильоны на платформе со шпилькой выглядят неактуально. Лучше не инвестировать деньги в подобные модели, чтобы потом не пожалеть о покупке. 

Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО) - фото 5

Грубые ботинки с металлическими заклепками

Сейчас грубые ботинки в моде и являются базой любого гардероба. Но лучше отказаться от моделей, которые украшены различными ремешками, заклепками и другими украшениями. Если вы покупаете однотипные черные кожаные ботинки, то важно, чтобы они были без лишних деталей. Тогда это будет выглядеть стильно и дорого.

Какая зимняя обувь может испортит любой образ (ФОТО) - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как идеально отчистить замшевую обувь.


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Источник: https://www.marieclaire.ru/moda/ubiicy-stilya-5-modelei-zimnei-obuvi-kotorye-isportyat-lyuboi-obraz/
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