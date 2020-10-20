Канадский бренд Henri Vézina представил коллекцию одежды для работы из дома

Жесткие карантинные ограничения этого года внесли изменения буквально во все, что касается нашей жизни – питание, распорядок дня, покупки, а также рабочие графики и гардероб. Конференции и переговоры по видеосвязи вроде и обязуют нас к официальному стилю, но пребывание не на рабочем месте, а любимом диване манят комфортом… Конечно, пижаму стоит оставить для сна и более домашних дел, но и в тесный неудобный костюм влезать совсем не хочется. Канадский бренд Henri Vézina предложил альтернативное решение, представив новую коллекцию мужской одежды для дистанционной работы. Об этом сообщает портал Insider.ua.

Фото: Henri Vézina

Авторы идеи предлагают бизнесменам надевать только верх делового дресс-кода — пиджак рубашку и галстук, забыв на некоторое время о брюках за ненадобностью. А тесную закрытую обувь можно заменить просторными шлепками — кстати, очень полезно для стоп. Теперь мы точно знаем, что осознанная мода в условиях пандемии выглядит именно так!









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