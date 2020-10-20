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Главная Новости Досуг мода Канадский бренд Henri Vézina представил коллекцию одежды для работы из дома
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Канадский бренд Henri Vézina представил коллекцию одежды для работы из дома

Расходы на рабочий дресс-код теперь можно сократить в полтора раза

сегодня, 00:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Жесткие карантинные ограничения этого года внесли изменения буквально во все, что касается нашей жизни – питание, распорядок дня, покупки, а также рабочие графики и гардероб. Конференции и переговоры по видеосвязи вроде и обязуют нас к официальному стилю, но пребывание не на рабочем месте, а любимом диване манят комфортом… Конечно, пижаму стоит оставить для сна и более домашних дел, но и в тесный неудобный костюм влезать совсем не хочется. Канадский бренд Henri Vézina предложил альтернативное решение, представив новую коллекцию мужской одежды для дистанционной работы. Об этом сообщает портал Insider.ua.

Канадский бренд Henri Vézina представил коллекцию одежды для работы из дома

Фото: Henri Vézina

Авторы идеи предлагают бизнесменам надевать только верх делового дресс-кода — пиджак рубашку и галстук, забыв на некоторое время о брюках за ненадобностью. А тесную закрытую обувь можно заменить просторными шлепками — кстати, очень полезно для стоп. Теперь мы точно знаем, что осознанная мода в условиях пандемии выглядит именно так!



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что француженка нашла в подвале чемодан с 500 тысячами евро.




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