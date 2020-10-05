Известный бренд создал обувь на три пальца, чем рассмешил сеть

В этом году дизайнеры и модельеры удивляют своими смелыми и неординарными идеями, и не только в одежде, но и в обуви. Так, французский дом моды Givenchy представил новинку, которая многих покупателей, мягко говоря, повергла в шок. Об этом сообщает издание buro24/7.

Итак, модная компания представила сандалии на три пальца, дизайн которых разработал 34-летний креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс. Пользователи сети бурно отреагировали на обувную новинку, но мнения людей разделились.

Одни полностью раскритиковали новый дизайн сандалий, отметив, что пальцы в них выглядят как лапы мультяшного пса Скуби-дубы, другие же похвалили Мэтью за такое современное и оригинальное видение трендов.

Многие пользователи не удержались и сделали на "двойные вьетнамки" мемы, которые активно "гуляют" в социальной сети Twitter.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модный бренд Balenciaga на Неделе моды в Париже представил свою новую коллекцию, главной фишкой которой стал гольф-маска и домашние тапочки на каблуках.

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